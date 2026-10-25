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Duelo de rosarinos: Normal 3 se coronó campeón de la Copa Santa Fe de Vóley masculino

El elenco de la escuela venció a Sonder 3-1 en la gran final del torneo provincial y destrabó un objetivo que se le había negado en tres oportunidades

El Invencible Rosario fue sede este domingo de la gran final de la Copa Santa Fe de Vóley masculina.El Invencible Rosario fue sede este domingo de la gran final de la Copa Santa Fe de Vóley masculina.
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El Invencible Rosario fue sede este domingo de la gran final de la Copa Santa Fe de Vóley masculina que tuvo a dos equipos rosarinos como protagonistas. Por la séptima edición del torneo provincial, Normal 3 venció a Sonder 3-1 y se levantó el trofeo.

El campeón logró así destrabar un triunfo que se le negaba, ya que es la cuarta vez que accede a una final del torneo organizado por el Gobierno Provincial y la Lotería de Santa Fe. Y lo que se le negó en las ediciones 2018, 2022 y 2024, finalmente se dio.

El partido entre los equipos rosarinos fue por demás de parejo y se definió en los detalles. El primer set fue para Normal 25-21, el segundo para Sonder con una ventaja importante y terminó 25-18. Los dos restantes fueron para el campeón, 25-20 y 25-21.

El Invencible Rosario fue sede este domingo de la gran final de la Copa Santa Fe de Vóley masculina.El Invencible Rosario fue sede este domingo de la gran final de la Copa Santa Fe de Vóley masculina.

El tercer puesto, en tanto, fue para Villa Dora. El elenco de la capital provincial venció 3-0 a Citta de Villa Constitución, con parciales de 25-16, 25-17 y 25-12.

“Normal 3 es el mejor de Santa Fe”

En la gran final fue Tomás Bruzzo elegido como mejor jugador, tras aportar 25 puntos en el triunfo de Normal 3 ante Sonder.

Tras recibir el premio, el jugador dialogó en exclusiva con El Litoral y afirmó: “Para mí siempre lo más importante es el equipo, tenemos una sinergia que es difícil de explicar, nos caracteriza como equipo, muy contento por lo individual, pero más porque Normal 3 es el mejor de Santa Fe”.

El Invencible Rosario fue sede este domingo de la gran final de la Copa Santa Fe de Vóley masculina.El Invencible Rosario fue sede este domingo de la gran final de la Copa Santa Fe de Vóley masculina.

Sobre la final, Bruzzo destacó que era “un partido esperado”. “Es un equipo fuerte, nos cruzamos y suelen estar en instancias finales”, continuó.

Además, destacó la importancia de llegar a estas instancias del torneo provincial: “Lo importante es llegar a estas instancias, todos los equipos son buenos, no te regalan nada, pero nosotros trabajamos todo el año y lo logramos trasladar a la cancha”.

“Que podamos coronar el proceso con la copa es lo máximo”

Gino Rossi, en tanto, posó con la Copa y destacó las sensaciones tras quedarse con la gran final: “Mucha felicidad, un orgullo enorme, esto es un proceso, no solo de este año, se nos había escapado”.

Mirá tambiénCopa Santa Fe de Vóley: Villa Dora se impuso ante Sonder y levantó el trofeo por tercera vez

En relación al partido con Sonder, analizó: “Tuvimos un muy buen vóley en el primer set, en el segundo ellos mejoraron y después lo sacamos adelante no solo con vóley sino con actitud”.

“Que podamos coronar el proceso con la Copa es lo máximo”, dijo para cerrar.

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