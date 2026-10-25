El Invencible Rosario fue sede este domingo de la gran final de la Copa Santa Fe de Vóley masculina que tuvo a dos equipos rosarinos como protagonistas. Por la séptima edición del torneo provincial, Normal 3 venció a Sonder 3-1 y se levantó el trofeo.
Duelo de rosarinos: Normal 3 se coronó campeón de la Copa Santa Fe de Vóley masculino
El elenco de la escuela venció a Sonder 3-1 en la gran final del torneo provincial y destrabó un objetivo que se le había negado en tres oportunidades
El campeón logró así destrabar un triunfo que se le negaba, ya que es la cuarta vez que accede a una final del torneo organizado por el Gobierno Provincial y la Lotería de Santa Fe. Y lo que se le negó en las ediciones 2018, 2022 y 2024, finalmente se dio.
El partido entre los equipos rosarinos fue por demás de parejo y se definió en los detalles. El primer set fue para Normal 25-21, el segundo para Sonder con una ventaja importante y terminó 25-18. Los dos restantes fueron para el campeón, 25-20 y 25-21.
El tercer puesto, en tanto, fue para Villa Dora. El elenco de la capital provincial venció 3-0 a Citta de Villa Constitución, con parciales de 25-16, 25-17 y 25-12.
“Normal 3 es el mejor de Santa Fe”
En la gran final fue Tomás Bruzzo elegido como mejor jugador, tras aportar 25 puntos en el triunfo de Normal 3 ante Sonder.
Tras recibir el premio, el jugador dialogó en exclusiva con El Litoral y afirmó: “Para mí siempre lo más importante es el equipo, tenemos una sinergia que es difícil de explicar, nos caracteriza como equipo, muy contento por lo individual, pero más porque Normal 3 es el mejor de Santa Fe”.
Sobre la final, Bruzzo destacó que era “un partido esperado”. “Es un equipo fuerte, nos cruzamos y suelen estar en instancias finales”, continuó.
Además, destacó la importancia de llegar a estas instancias del torneo provincial: “Lo importante es llegar a estas instancias, todos los equipos son buenos, no te regalan nada, pero nosotros trabajamos todo el año y lo logramos trasladar a la cancha”.
“Que podamos coronar el proceso con la copa es lo máximo”
Gino Rossi, en tanto, posó con la Copa y destacó las sensaciones tras quedarse con la gran final: “Mucha felicidad, un orgullo enorme, esto es un proceso, no solo de este año, se nos había escapado”.
En relación al partido con Sonder, analizó: “Tuvimos un muy buen vóley en el primer set, en el segundo ellos mejoraron y después lo sacamos adelante no solo con vóley sino con actitud”.
“Que podamos coronar el proceso con la Copa es lo máximo”, dijo para cerrar.