En el Invencible Rosario, dos de los equipos animadores históricos de la Copa Santa Fe de Vóley femenino, jugaron por el título de la séptima edición. Sonder de Rosario y Villa Dora de Santa Fe fueron los protagonistas de la gran final del torneo provincial y fue el elenco de la capital quien festejó.
Copa Santa Fe de Vóley: Villa Dora se impuso ante Sonder y levantó el trofeo por tercera vez
El elenco de la capital provincial se quedó con la final femenina del torneo organizado por el Gobierno Provincial, en un partido que duró más de 2 horas y se definió en el tie break
En una sede especial, parte del legado de infraestructura construido para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y puesto a disposición de los santafesinos, Villa Dora levantó la Copa tras imponerse 3-2 en el marcador con parciales 20-25, 25-23, 25-22, 24-26 y 15-11.
El club de la capital provincial consiguió así su tercera Copa Santa Fe de Vóley, ya que se había coronado en 2018, la primera edición del certamen provincial, y en 2022. Las Doras se posicionaron como las mejores del torneo organizado por la Lotería de Santa Fe.
El tercer puesto fue para Banco Santa Fe tras derrotar 3-0 a Club Sportivo Náutico Avellaneda.
El partido
El cruce entre dos de los mejores equipos de vóley femenino de Santa Fe fue de alto nivel y se terminó definiendo en el tie break, después de dos horas y media de juego.
El primer set fue para Sonder. Las locales supieron desplegar su vóley y se impusieron con una ventaja de cinco puntos.
Ya en el segundo juego, se acomodó Villa Dora y lo ganó de principio a fin. Si bien, le costó cerrarlo, lo terminó ganando 25-23 y empatando la historia.
El desarrollo del tercer juego fue similar y el parcial terminó 25-22 a favor de las capitalinas.
El cuarto set fue el más parejo y se definió punto a punto. Lo ganó Sonder 26-24, empató el partido y forzó la definición a un quinto juego de 15 puntos, que terminó 15-11 a favor de las Doras.
“En una final se deja todo”
Tras la victoria, Emma Oldani, elegida mejor jugadora de la final y máxima goleadora del partido con 26 puntos dialogó con El Litoral y declaró: “Estamos muy contentas, tanto esfuerzo dio sus frutos. Venimos haciendo un sacrificio, dejamos muchas cosas de lado”.
“Era uno de nuestros objetivos del año, que se nos haya dado es una satisfacción muy grande”, afirmó sobre levantar la Copa Santa Fe.
Del partido destacó que fue “muy intenso”. “Sonder siempre es un rival muy fuerte, muy bueno, que también merece sus felicitaciones”, afirmó.
“Fue un partido largo, yo vengo fatigada de las piernas, pero en una final se deja todo y lo pudimos sacar adelante”, continuó la jugadora de la Selección Argentina que participó hace apenas unos días del Campeonato Sudamericano U 19 que se desarrolló en Venezuela.
“El objetivo era ganar y salir campeonas”
Emma Williner también tuvo este año, en la séptima edición del torneo, su estreno en la Copa Santa Fe. En diálogo con El Litoral, destacó: “Estoy muy feliz, estuvimos trabajando muy duro todo este año”.
La jugadora, mejor sacadora de la final, afirmó que “como club uno de los objetivos era ganar y salir campeonas de la Copa Santa Fe”. “Este título vale un montón”, sentenció.
La deportista de Villa Dora también destacó al rival y afirmó: “Sonder es un rival muy duro, vienen jugando juntas desde hace mucho, tienen muy buenas jugadoras. Lo estudiamos, seguimos el plan al pie de la letra y eso nos hizo ganar”.