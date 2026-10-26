La Copa Santa Fe de Ciclismo de Pista 2026 cerró su primera edición este domingo 25 de octubre en el Velódromo Invencible de Rafaela, con una destacada participación de representantes locales y la consagración de Federico Dalmasso como campeón de la categoría Varones Elite y Junior.
Dalmasso se consagró campeón de la Copa Santa Fe de Pista en una gran jornada para los rafaelinos
El ciclista local se quedó con el título de la categoría Varones Elite y Junior tras la última fecha disputada en el Velódromo Invencible. Luciano Capella y Mirko Bedini ganaron sus respectivas divisionales, mientras que Jennifer Francone y Emanuel Tolosa fueron los vencedores de las pruebas principales. La actividad continuará con competencias nacionales.
La cuarta y última fecha del certamen provincial reunió a ciclistas de distintas localidades del país, quienes compitieron en pruebas de scratch y vueltas puntables, además de las clasificaciones correspondientes a cada divisional.
La jornada también dejó victorias rafaelinas de Luciano Capella y Mirko Artemio Bedini, quienes se impusieron en sus respectivas categorías y cerraron el campeonato como líderes de sus clasificaciones.
Federico Dalmasso, campeón de la Copa Santa Fe
Uno de los grandes protagonistas fue Federico Dalmasso, representante del Club Ciclista de Rafaela, quien llegó a la definición como líder del campeonato después de sus destacadas actuaciones en las fechas anteriores, incluida su victoria en Rosario.
En la competencia de Varones Elite y Junior, el triunfo de la jornada quedó en manos de Emanuel Tolosa, de Saladillo, con 15 puntos. El podio lo completaron Máximo Sala, de Chivilcoy, y Ramiro Viedela, de San Juan.
Tolosa también ganó la prueba puntuable, mientras que Viedela se impuso en el scratch.
Por su parte, Dalmasso finalizó segundo en la clasificación específica Junior, detrás de Máximo Sala y por delante de Lucas Jaime. Con 48 puntos acumulados, el rafaelino se adjudicó la Copa Santa Fe de Varones Elite y Junior.
Capella y Bedini festejaron ante su público
La delegación local también tuvo una actuación sobresaliente en otras categorías.
En Master A, Elite II y Menores 2010-2011, el rafaelino Luciano Capella se quedó con la victoria al reunir 26 puntos. Fue escoltado por Thiago Román Gonza, de Avellaneda, y Daniel Hernández, de Villa Ballester.
Capella también ganó las pruebas de scratch y puntuable, finalizando como líder de su clasificación con 16 unidades.
En Menores 2012-2013-2014, el dominio fue completamente rafaelino. Mirko Artemio Bedini obtuvo el primer puesto con 26 puntos, seguido por sus coterráneos Mateo Trossero y Santino Sottocorno.
Bedini completó una jornada perfecta al imponerse tanto en scratch como en puntable y encabezar su campeonato con 16 puntos.
Francone y Tolosa ganaron las pruebas principales
En la categoría Damas Elite y Junior, la victoria fue para Jennifer Francone, de San Francisco, quien sumó 26 puntos y se impuso en las dos especialidades: scratch y puntable.
El segundo puesto correspondió a Pamela De la Iglesia, de Capital Federal, mientras que Jesica Compiano, de Rosario, completó el podio. Francone terminó al frente de la clasificación del campeonato con 16 unidades.
Por su parte, en la clasificación exclusiva de Damas Junior, el primer lugar fue para Valery Romero.
Los resultados de las categorías Master
La jornada también contó con competencias para ciclistas de las divisionales Master.
En Master B, el ganador fue Jorge Luis Martínez, de Funes, con 26 puntos. Martín Bustos, de Roldán, terminó segundo y Cristian Omar Sottello, de Reconquista, tercero. Martínez también se impuso en scratch y puntable.
En la categoría Master C, el primer puesto fue para Diego Alejandro Rozie, seguido por César Aguirre en la segunda posición y Pablo Drascobich en el tercer lugar. Adrián Ontivero finalizó cuarto, mientras que Juan Filonov completó los cinco primeros puestos.
Por su parte, en la categoría Master D, Vicente Zoric se quedó con la victoria, escoltado por Mario Giuliano en el segundo puesto y Jorge Cogliatti en la tercera posición.
Premios y lo que viene para el ciclismo en Rafaela
La jornada permitió reconocer a los ganadores de las distintas pruebas y definir las clasificaciones finales de la Copa Santa Fe. Federico Dalmasso obtuvo el título principal masculino, en una edición que tuvo cuatro fechas: Reconquista, Esperanza, Rosario y Rafaela.
El certamen provincial concluyó con esta competencia, pero el Velódromo Invencible volverá a recibir actividad de primer nivel durante noviembre, cuando se desarrollen los campeonatos argentinos de pista Elite y Master, según adelantaron las autoridades provinciales.
De esta manera, Rafaela cerró un nuevo acontecimiento deportivo en la infraestructura construida para los Juegos Suramericanos 2026, con ciclistas locales como protagonistas y nuevos desafíos nacionales por delante.