Velódromo Invencible

Dalmasso se consagró campeón de la Copa Santa Fe de Pista en una gran jornada para los rafaelinos

El ciclista local se quedó con el título de la categoría Varones Elite y Junior tras la última fecha disputada en el Velódromo Invencible. Luciano Capella y Mirko Bedini ganaron sus respectivas divisionales, mientras que Jennifer Francone y Emanuel Tolosa fueron los vencedores de las pruebas principales. La actividad continuará con competencias nacionales.