La Copa Santa Fe de Atletismo 2026 disputó este sábado 24 de octubre su cuarta fecha en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de la capital provincial, con una intensa programación de pruebas de velocidad, medio fondo, saltos y lanzamientos.
Copa Santa Fe de Atletismo: grandes marcas y destacados triunfos en la cuarta fecha
La pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Santa Fe recibió una nueva jornada del certamen provincial. Sebastián Acevedo, Jasmín Bock, Pietro Martina, Lázaro Bonora y María Luciana Ferreyra estuvieron entre los protagonistas. La competencia reunió a representantes de distintas asociaciones santafesinas en pruebas de pista y campo.
La jornada reunió a atletas de distintas asociaciones de la provincia y dejó actuaciones destacadas tanto en la categoría Mayores como en las divisiones formativas U16, que este año se incorporaron al certamen.
Entre los resultados sobresalientes aparecieron las victorias de Sebastián Acevedo en los 100 metros, Jasmín Bock en la velocidad femenina, Pietro Martina en salto con garrocha y Lázaro Bonora en lanzamiento de disco.
La competencia forma parte de la segunda edición de la Copa Santa Fe de Atletismo, una iniciativa impulsada por el Gobierno provincial junto a la Federación Santafesina de Atletismo, que busca fortalecer el desarrollo de la disciplina y ampliar las oportunidades competitivas para deportistas de todo el territorio.
La velocidad tuvo protagonistas santafesinos
Una de las pruebas más esperadas fue la final masculina de los 100 metros llanos, donde *Sebastián Acevedo, representante de la Asociación Santafesina de Atletismo (ASA), se impuso con un registro de 10,92 segundos*.
El segundo lugar fue para Santiago Daperno, de ADACA, con 11,03 segundos, mientras que Jeremías Galli, de la Asociación Rosarina de Atletismo (ARDA), completó el podio con 11,26.
En los 400 metros, Galli consiguió quedarse con la victoria al registrar 50,97 segundos, seguido por Bautista Simonetti (51,90) y Thomas Digiuni (52,94), ambos también representantes de ARDA.
En la rama femenina, Jasmín Bock, de ASA, fue la más rápida en los 100 metros, con una marca de 12,11 segundos. La escoltaron Agustina Wilhjeln (12,19), también de ASA, y Malena Gobbo (12,45), de ARDA.
Gobbo tuvo además una actuación destacada en los 400 metros, donde se quedó con el primer puesto con un tiempo de 59,21 segundos.
Saltos y lanzamientos: las mejores marcas de la jornada
Las pruebas de campo también ofrecieron resultados importantes. En salto con garrocha masculino, Pietro Martina, representante de ANSA, alcanzó los 4,67 metros y se quedó con la victoria. El segundo puesto fue para Ayrton Franco, de ARDA, con 4,40 metros, mientras que Zahir Romano completó el podio con 4,10 metros.
En salto en largo, Brian López, de ASA, se impuso con 6,85 metros, seguido por Brian Impellizzeri (6,18) y Agustín Hanrard (6,17).
Entre las mujeres, María Luciana Ferreyra, también de ASA, protagonizó una de las actuaciones más completas del encuentro. Ganó el salto en largo con 5,50 metros y los 400 metros con vallas con un registro de 1 minuto, 8 segundos y 18 centésimas.
En lanzamiento de disco masculino, Lázaro Bonora consiguió una marca de 51,36 metros para quedarse con el primer puesto, mientras que Juan Pablo Sale ganó en bala con 15,53 metros.
Por su parte, Ignacio Fontana se impuso en lanzamiento de jabalina con 59,80 metros, mientras que Tobías Cacciabue ganó en martillo con 57,19 metros, apenas por delante de Gael Cardozo, que alcanzó los 56,60 metros.
En las competencias femeninas, Milagros Menoni consiguió dos victorias: lanzamiento de bala, con 11,01 metros, y disco, con 38,54 metros.
Violeta Palacios se impuso en jabalina con 41,08 metros, Claudia Cravero ganó en martillo con 41,01 metros y Pía Cáceres obtuvo el primer lugar en salto con garrocha con 3,20 metros.
Las nuevas generaciones también fueron protagonistas
La categoría U16 volvió a ocupar un lugar importante dentro de la programación, en línea con el objetivo de promover la formación y el desarrollo de nuevos talentos del atletismo provincial.
En los 80 metros masculinos, Thiago Gabutti, de ASA, consiguió el primer puesto con 9,41 segundos, seguido por Gerónimo Muzzulini, de ARDA, con 9,46 segundos, y Bautista Escalante, de ARA, con 9,83.
En los 600 metros, Lisandro Colaccilli se impuso con un tiempo de 1 minuto, 48 segundos y 18 centésimas.
También se destacó Benjamín Quinteros, representante de ANSA, quien consiguió tres victorias en las pruebas de lanzamiento: bala, con 12,05 metros; jabalina, con 41,21 metros; y martillo, con 62,93 metros.
En salto en largo, Valentín Orozco Curutchet, de ARDA, alcanzó los 5,58 metros y obtuvo el primer lugar.
Estos resultados reflejan la presencia de jóvenes atletas de diferentes puntos de Santa Fe en una competencia que combina el alto rendimiento con el desarrollo de las categorías formativas.
Un certamen que recorre la provincia
La Copa Santa Fe de Atletismo atraviesa su segunda edición con un formato que busca consolidar la actividad federada y ofrecer nuevas oportunidades de competencia.
El calendario 2026 se estructuró en cinco fechas, con sedes distribuidas en distintas localidades santafesinas.
La tercera jornada se había disputado el 10 de octubre en el Estadio Municipal Jorge Newbery de Rosario, donde participaron atletas de las categorías Mayores, U16 y atletismo adaptado, además de una propuesta recreativa de mini atletismo destinada a niños y niñas.
En aquella oportunidad, la competencia reunió a representantes de diferentes asociaciones provinciales y permitió observar el crecimiento de las nuevas generaciones, con pruebas de pista y campo desarrolladas en simultáneo.
La cuarta fecha llegó, además, en un año particularmente importante para el deporte santafesino, marcado por la realización de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y la puesta en valor de infraestructura deportiva de alto rendimiento.
Con nuevas marcas, atletas consolidados y jóvenes que comienzan a destacarse, la Copa Santa Fe continúa fortaleciendo el calendario provincial y generando espacios de competencia para el atletismo de toda la región.