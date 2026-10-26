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Copa Santa Fe de Atletismo: grandes marcas y destacados triunfos en la cuarta fecha

La pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Santa Fe recibió una nueva jornada del certamen provincial. Sebastián Acevedo, Jasmín Bock, Pietro Martina, Lázaro Bonora y María Luciana Ferreyra estuvieron entre los protagonistas. La competencia reunió a representantes de distintas asociaciones santafesinas en pruebas de pista y campo.