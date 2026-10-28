Las Doras, tricampeonas provinciales

Villa Dora, el más ganador de la Copa Santa Fe: “El vóley santafesino está en constante crecimiento”

Las “Doras” vencieron a Sonder en la final femenina del torneo provincial y Karina Suligoy, DT del equipo, analizó el presente del deporte en territorio santafesino. El equipo de la capital se prepara para disputar la Liga Argentina Femenina.