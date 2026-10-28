El pasado domingo, en el estadio Invencible Rosario, se disputó la gran final femenina de la Copa Santa Fe de Vóley y en un apasionante partido, Villa Dora venció a Sonder de Rosario 3-2 y consiguió levantar el trofeo por tercera vez.
Villa Dora, el más ganador de la Copa Santa Fe: “El vóley santafesino está en constante crecimiento”
Las “Doras” vencieron a Sonder en la final femenina del torneo provincial y Karina Suligoy, DT del equipo, analizó el presente del deporte en territorio santafesino. El equipo de la capital se prepara para disputar la Liga Argentina Femenina.
El elenco de la capital provincial y el rosarino animaron un gran espectáculo y el partido se definió en tie break y con parciales 20-25, 25-23, 25-22, 24-26 y 15-11.
Tras el triunfo, Karina Suligoy, entrenadora del equipo campeón y ex jugadora, dialogó con El Litoral y afirmó: “Una final que fue un hermoso espectáculo para el vóley, que atrae también a la gente al deporte, me llenó mucho el cómo lo encaramos, el objetivo era competir y hoy se logró eso independientemente de cómo se daba el resultado”.
“Subimos un escalón con estas cosas”
Suligoy, quien se retiró como jugadora y asumió como entrenadora del elenco de la capital, destacó que la final se haya disputado en el estadio Invencible Rosario, construido para los Juegos Suramericanos 2026 y puesto a disposición luego para la disputa de diferentes deportes.
“Jugarlo acá también, utilizarlo para estos deportes es fantástico, lo que genera para las pibas también, salir de donde siempre jugamos”, afirmó la DT. Y continuó: “Subimos un escalón más también con estas cosas, el mismo deporte lo demanda”.
La inauguración del estadio, en la previa a los Juegos, fue justamente con la disputa de una de las fechas de la fase regular de la Copa Santa Fe.
“La idea del club es llegar al último partido”
Tras el triunfo, la entrenadora destacó el trabajo de las deportistas en la previa y durante la preparación para competir en el torneo organizado por el Gobierno Provincial y la Lotería de Santa Fe.
“Hubo muchos cambios, las chicas vienen entrenando durísimo hace dos meses, que mejor premio para ellas, por todo el laburo que vienen haciendo”, dijo en relación a la conquista de la Copa Santa Fe.
También afirmó que siempre la idea del club es “competir y llegar al último partido”. Por eso, afirmó que el campeonato “es un premio para las jugadoras y para el club que pelean día a día, a los socios y a la formativa, y la idea es que siempre sea un ejemplo para las más chicas”.
Para cerrar, la ex jugadora y actual DT de Villa Dora reflexionó sobre el presente del vóley en la provincia: “el vóley santafesino está en constante crecimiento, Santa Fe nutre mucho a Argentina en las selecciones, equipos de Rosario y Santa Fe siempre están presentes”.