Torneo Clausura

Sanjustino se quedó con el clásico y llega entonado a la revancha

El equipo de Marcelo “Tucu” Molina derrotó 2 a 1 a Colón de San Justo y cortó una racha de dos caídas consecutivas en el torneo local. Franco Cabrera y Agustín Jara, de penal, marcaron para el Matador, mientras que Osvaldo Arroyo descontó sobre el final. Sanjustino quedó como único líder de la Zona B y este sábado volverá a enfrentar a su clásico rival, esta vez por los cuartos de final del Regional Amateur.