Sanjustino festejó en el clásico de San Justo. En un encuentro disputado con la intensidad y las piernas fuertes que caracterizan a esta clase de partidos, el equipo conducido por Marcelo “Tucu” Molina se impuso por 2 a 1 ante Colón de San Justo, recuperó la sonrisa en el torneo de la Liga Santafesina y sumó tres puntos importantes para treparse a lo más alto de la Zona B.
Sanjustino se quedó con el clásico y llega entonado a la revancha
El equipo de Marcelo “Tucu” Molina derrotó 2 a 1 a Colón de San Justo y cortó una racha de dos caídas consecutivas en el torneo local. Franco Cabrera y Agustín Jara, de penal, marcaron para el Matador, mientras que Osvaldo Arroyo descontó sobre el final. Sanjustino quedó como único líder de la Zona B y este sábado volverá a enfrentar a su clásico rival, esta vez por los cuartos de final del Regional Amateur.
El Matador llegaba a este compromiso después de dos derrotas consecutivas en el ámbito liguista y encontró en su eterno rival la posibilidad de cambiar el rumbo.
Con un planteo efectivo y aprovechando sus oportunidades, logró quedarse con una victoria que vale mucho más que los puntos: también representa un envión anímico de cara al compromiso decisivo que ambos protagonizarán el próximo sábado por el Torneo Regional Federal Amateur.
Efectividad y emoción hasta el final
Sanjustino consiguió abrir el marcador a través de Franco Cabrera, quien coronó una buena jugada asociada para establecer la primera diferencia. El gol le permitió al conjunto de Molina tomar confianza en un partido que se jugó con mucha intensidad, fricción y escasos espacios para elaborar.
En el segundo tiempo, el Matador volvió a golpear. Agustín Jara se hizo cargo de un penal y lo transformó en gol para ampliar la ventaja y encaminar el triunfo de Sanjustino.
Sin embargo, Colón de San Justo no bajó los brazos. El Conquistador buscó hasta el final y encontró su premio en el último minuto del tiempo adicionado, cuando Osvaldo Arroyo marcó el descuento. El cierre le agregó dramatismo a un clásico que tuvo todos los condimentos, aunque el festejo terminó del lado de Sanjustino.
Antes del inicio del encuentro, ambos planteles protagonizaron un momento especial al posar juntos en una fotografía en homenaje a la memoria de Lautaro Fagioli. La imagen, cargada de emoción, recordó al joven y unió a los protagonistas de una rivalidad que, por encima de cualquier resultado, comparte la misma pasión por el fútbol.
La cima y una revancha a la vista
El triunfo tuvo un impacto directo en las posiciones. Sanjustino llegó a los 20 puntos y quedó como líder de la Zona B, apenas por encima de Náutico El Quillá, que suma 19 y tiene un partido pendiente. En la Zona A, Colón de San Justo continúa en lo más alto con 18 unidades, seguido por Juventud Unida de Candioti, que acumula 17 y también debe un encuentro.
Pero el clásico ya tiene una segunda parte en el horizonte. Este sábado, desde las 17.30, Sanjustino recibirá nuevamente a Colón de San Justo en el Coloso, por el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Regional Federal Amateur, correspondiente a la Región Litoral Sur.
El encuentro contará con el arbitraje de Bruno Pezzotta y fue adelantado para la tarde del sábado, teniendo en cuenta que el domingo se disputará el superclásico del fútbol argentino entre Boca y River.
Con la confianza renovada y el liderazgo liguista como respaldo, Sanjustino buscará repetir la alegría. Colón, por su parte, intentará cambiar la historia en una nueva cita que promete intensidad, emociones y mucho en juego.