Asociación Argentina Veteranos Fútbol

Ferro de Rosario, del homenaje a Griguol a la primera experiencia Nacional en fútbol de 11

El XXXII Torneo Nacional de la Asociación Argentina Veteranos Fútbol tendrá por primera vez la participación de Ferro de Rosario, elenco que competirá en categoría +49 del 29 de octubre al 1 de noviembre. Con expectativas ya están viviendo la previa al viaje.