Miguel Lizza inició su carrera deportiva profesional futbolística en Central Córdoba de Rosario, ciudad de donde es oriundo. Pero fue en Aldosivi de Mar del Plata donde dejó su sello jugando en la B Nacional, al margen de otros pasos como por ejemplo en Gimnasia y Tiro de Salta.
Ferro de Rosario, del homenaje a Griguol a la primera experiencia Nacional en fútbol de 11
El XXXII Torneo Nacional de la Asociación Argentina Veteranos Fútbol tendrá por primera vez la participación de Ferro de Rosario, elenco que competirá en categoría +49 del 29 de octubre al 1 de noviembre. Con expectativas ya están viviendo la previa al viaje.
Todos los años prepara el bolso y acompaña a La Banda FC de Mar del Plata en los torneos de la AAVF. Indudablemente extendiendo el vínculo deportivo y de amistad en La Feliz.
Pero esta vez cumplirá otro sueño. Jugar con Ferro de Rosario el Nacional, la ciudad donde vive actualmente.
Carlos Griguol, la inspiración
Ferro lleva 15 años jugando el Torneo del Club Provincial, un certamen prestigioso rosarino. “Cuando se gestó el equipo eran admiradores del Ferro de Griguol de los años 80. Por eso el nombre, escudo y color de la camiseta (verde) aunque también usamos una blanca”, reseña Lizza.
“Lo importante es que tenemos un equipo de buenos jugadores, pero especialmente buenas personas. Llevamos 3 años saliendo campeones. En su momento jugó con nosotros Ariel Graziani, ex Newells y Selección de Ecuador”.
Si bien tienen experiencia de viajes y torneos nacionales, lo hicieron en fútbol 9. Ahora pasan a la 11. “Les comenté la posibilidad y se engancharon”, define Miguel.
¿Objetivos? “Pasarla bien, competir, si se da de pelear el título ahí estaremos, pero no es lo primordial. Priorizamos la amistad”.
El homenaje a Griguol, el color verde de su camiseta, el escudo del club de Caballito, el culto a la amistad a través del fútbol. Ese es Ferro de Rosario. Equipo que se sube al tren del Nacional AAFV.