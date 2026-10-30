“La expectativa es enorme, esperamos 2.000 personas en la cancha y vivir una fiesta como nunca en Tostado”, dicen los dirigentes de Atlético, un Verde agrandado que espera por Newell’s Old Boys de Rosario para jugar la primera final (es partido y revancha) de la ambiciosa Copa Santa Fe 2026.
Final Copa Santa Fe: Atlético Tostado espera por un grande como Newell’s
El “Verde” está agrandado: campeón Copa Federación 2024, subcampeón Copa Federación 2025 y ahora finalista de Copa Santa Fe 2026. La revancha, sin fecha, es en Rosario.
La Villa Recreativa, que en un partido de Liga lleva 500 personas, espera colgar el cartelito de “no entra ni un alfiler” para recibir a un grande como la “Lepra” del Parque Independencia.
Atlético Tostado, doble finalista de la Copa Federación (campeón 2024 y subcampeón 2025), llega por primera vez a la final de la Copa Santa Fe. Newell’s, del otro lado, no la pudo ganar y también la quiere.
Como se sabe, la Lepra viene de derrotar a su clásico rival en las semifinales del certamen santafesino. El partido, que se disputó el pasado sábado en el estadio José Martín Olaeta de Argentino de Rosario, finalizó 1 a 0 gracias al gol de Joaquín Amadío a los 35 minutos de la primera etapa.
Antes, en la llave de cuartos de final, el rojinegro venció a Atlético Timbuense, de la Liga Totorense por 1 a 0 mientras que en octavos de final derrotó 4 a 1 en la tanda de penales ante Leones, equipo que milita la Primera C de AFA, tras haber igualado 1 a 1 en el tiempo regular.
El dueño de casa, Atlético Tostado llegó a la final después de haberle ganado en semifinales a 9 de Julio de Rafaela por penales (fue 2-2 en los 90 minutos). Antes, en cuartos de final, el equipo del norte de la provincia venció al Tate por 2 a 1.
“Desde hace 37 años, el Club ha sido mucho más que un lugar de encuentro; ha sido el corazón palpitante de nuestra comunidad, un espacio donde se han forjado amistades, se han vivido momentos inolvidables y se ha construido un legado de pasión y compromiso”, explican los dirigentes del Verde.
“Desde aquellos primeros días, cuando un grupo de entusiastas decidió constituir el CAT, hasta la actualidad, hemos recorrido un camino lleno de desafíos. Cada evento, cada reunión, cada actividad, cada torneo, ha sido una oportunidad para fortalecer lazos, acrecentar la pasión por el verde y para consolidar el papel del Club como un referente de nuestra ciudad”, agregan a pedido de El Litoral.
Lo deportivo es la marca de fuego del club: once títulos en el fútbol y el reciente Campeonato Provincial llevan el nombre del Club Atlético Tostado a lo más alto, transformándolo en el más ganador de los últimos 20 años.
En las vitrinas descansan diez campeonatos de la Liga Regional Ceresina de Fútbol (1997-2005-2012-2013-2016-2017-2019-2022-2023 y 2025). Y lo dicho: campeón Copa Federación 2024, Subcampeón Copa Federación 2025 y ahora Finalista de la Copa Santa Fe 2026.
Mientras la revancha en Rosario no tiene día ni horario, Tostado detiene el reloj este sábado a las 15. Uno de sus hijos, Atlético, el Verde, va por otro sueño provincial. Ahora, la Copa Santa Fe es su gran obsesión, con un grande como Newell’s Old Boys de Rosario del otro lado.