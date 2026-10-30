Torneo Nacional Senior

Universidad representa a Santa Fe en una nueva fiesta del fútbol

El equipo santafesino participa del segundo fin de semana del Nacional organizado por la Asociación Argentina de Veteranos de Fútbol. Unos 700 jugadores de las categorías +49 y +55 disfrutan de tres jornadas de competencia, camaradería y amistad en el Complejo El Norte en Río Segundo.