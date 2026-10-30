El Nacional de Río Segundo ya puso en marcha su segundo fin de semana de actividad y vuelve a demostrar que el fútbol no conoce edades ni fronteras. Con la presencia de Universidad de Santa Fe, la capital de la provincia tiene un digno representante en una convocatoria que reúne a unos 700 futbolistas de las categorías +49 y +55.
Universidad representa a Santa Fe en una nueva fiesta del fútbol
El equipo santafesino participa del segundo fin de semana del Nacional organizado por la Asociación Argentina de Veteranos de Fútbol. Unos 700 jugadores de las categorías +49 y +55 disfrutan de tres jornadas de competencia, camaradería y amistad en el Complejo El Norte en Río Segundo.
Si bien algunos planteles llegaron con anticipación, este jueves fue la jornada de apertura, recepción y acreditación de los participantes. El punto de encuentro es el Complejo El Norte, un escenario que sorprende por sus instalaciones, con campos de juego de excelente nivel, hotelería, gastronomía, piletas y amplios espacios verdes.
Una villa olímpica con historias de fútbol
La propuesta impulsada por la Asociación Argentina de Veteranos de Fútbol (AAVF) ofrece una experiencia diferente. Durante tres días, los protagonistas conviven en una verdadera villa olímpica, donde la competencia se combina con la amistad, los recuerdos y esas historias que solamente el fútbol puede reunir.
Entre los participantes se encuentra Ferro de Rosario, que representa con orgullo los colores de la institución de Caballito; Universidad de Santa Fe, con toda su historia.
Yupanqui de Comodoro Rivadavia, integrado por amigos que se conocieron en la Facultad de Arquitectura de La Plata y mantienen aquel vínculo desde entonces; el debutante Arizona Juniors de San Luis y Los Toldos, que lleva en su camiseta la imagen de Diego Maradona como homenaje.
Son apenas algunas de las tantas historias que le dan identidad a un campeonato que trasciende los resultados.
Tres días a puro fútbol y camaradería
La actividad deportiva tendrá como escenario cinco canchas. Entre viernes y sábado por la mañana se disputará la primera fase, distribuida en dos turnos, mientras que el sábado por la tarde llegará el momento de las semifinales. Las finales se jugarán el domingo por la mañana y serán transmitidas por streaming a través del canal de YouTube de la AAVF.
Pero el Nacional también propone momentos para compartir fuera de la cancha. Este viernes habrá noche de karaoke durante la cena, mientras que el sábado se realizará la Cena de Gala, con entrega de diplomas, medallas y la Copa Fair Play.
Así se vive Río Segundo: con Universidad llevando la bandera santafesina y cientos de protagonistas disfrutando de una experiencia que combina pasión, competencia y amistad. Porque el fútbol sigue despertando emociones, mucho más allá de las edades y de cualquier resultado. ¡A disfrutarlo!