Colón de San Justo dio un paso enorme en su camino por el Torneo Regional Federal Amateur 2026. En una tarde de emociones fuertes, el Conquistador se impuso por 2 a 0 frente a Sanjustino, en condición de visitante, y consiguió la clasificación a las semifinales de la Región Litoral Sur.
Colón SJ se quedó con el clásico y es semifinalista
El Conquistador derrotó 2 a 0 a Sanjustino en el Coloso del Oeste, revirtió la serie de cuartos de final y selló su clasificación con un global de 3 a 1. Matías Fantín y Maximiliano Osurak marcaron los goles de una victoria que tuvo un enorme valor deportivo. Ahora espera por Ben Hur de Rafaela o Juventud de Esperanza.
Con un resultado global de 3 a 1, el equipo rojiblanco celebró en el Coloso del Oeste y dejó en el camino a su clásico rival en una serie que había comenzado con un empate 1 a 1.
Los goles de Matías Fantín y Maximiliano Osurak construyeron una victoria que vale mucho más que tres puntos. Colón mostró personalidad, eficacia y capacidad para resolver un compromiso de máxima exigencia, ante un adversario que también llegaba con la ilusión de seguir avanzando en la competencia nacional.
El clásico de San Justo volvió a tener un capítulo decisivo, esta vez con una recompensa deportiva enorme para el conjunto dirigido por el cuerpo técnico rojiblanco, que logró imponer sus condiciones y quedarse con el pasaporte a la próxima instancia.
Una serie que se definió en el Coloso
Después del empate registrado en el encuentro de ida, disputado en el Mercedes Alesso de Bieler, la revancha prometía un desarrollo abierto. Ambos necesitaban ganar para continuar en carrera y la expectativa estaba puesta en un enfrentamiento que reunía historia, rivalidad y mucho en juego.
Sin embargo, fue Colón quien encontró las respuestas necesarias. Fantín abrió el camino y Osurak terminó de darle forma a una victoria por 2 a 0 que desató el festejo visitante. El Conquistador supo aprovechar sus oportunidades y sostuvo la ventaja para cerrar una eliminatoria que lo deposita entre los cuatro mejores de la región.
Para Sanjustino, en cambio, significó el final de su participación en el certamen. El equipo de Marcelo Molina no pudo revertir el resultado y se despidió de una competencia en la que había conseguido avanzar hasta los cuartos de final.
Ahora, a esperar por el próximo rival
Con la clasificación asegurada, Colón de San Justo ya tiene la mirada puesta en las semifinales de la Región Litoral Sur. Su próximo adversario surgirá del cruce entre Asociación Deportiva Juventud de Esperanza y Ben Hur de Rafaela.
En el partido de ida, disputado en Esperanza, la BH se impuso por 1 a 0 y cuenta con ventaja para definir la serie en su estadio, en el barrio Parque Ilolay de Rafaela. Un empate le alcanzará al conjunto rafaelino para avanzar y convertirse en el próximo rival del Conquistador.
Colón SJ hizo su parte, superó una prueba de máxima exigencia y continúa alimentando su ilusión de llegar todavía más lejos. En San Justo, el clásico quedó para el rojiblanco, que ahora quiere seguir escribiendo su propia historia en el Federal Amateur.