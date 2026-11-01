Región Litoral Sur

Colón SJ se quedó con el clásico y es semifinalista

El Conquistador derrotó 2 a 0 a Sanjustino en el Coloso del Oeste, revirtió la serie de cuartos de final y selló su clasificación con un global de 3 a 1. Matías Fantín y Maximiliano Osurak marcaron los goles de una victoria que tuvo un enorme valor deportivo. Ahora espera por Ben Hur de Rafaela o Juventud de Esperanza.