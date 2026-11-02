La historia detrás del título

Antes de ser campeón, Kimi

Antes de ser campeón del mundo, estuvieron los viajes con su familia, los libros entre carreras y las ganas de aprender. La historia de Kimi Antonelli, el chico que descubrió a Senna mirando viejas carreras con su papá y celebró su propio campeonato en un podio junto a Hamilton.