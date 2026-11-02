GP de México

Antonelli campeón: las victorias y la remontada inolvidable que marcaron su año

Nueve triunfos, siete poles y 16 podios en 19 Grandes Premios explican la consagración del italiano. De la emoción de China a la victoria en casa desde el puesto 19, el recorrido de una temporada que lo llevó a la cima a los 20 años