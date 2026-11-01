F1

GP de México: entre una y dos paradas, la estrategia para una carrera que puede definir el título

Los medios y los blandos aparecen como las principales opciones para las 71 vueltas. La largada, el tránsito y las exigencias de la altura condicionarán las decisiones, con Antonelli dependiendo de sí mismo para ser campeón y Colapinto desde el 11° lugar.