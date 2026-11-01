El Gran Premio de México plantea una decisión que los equipos deberán resolver con lo que ocurra en pista: hacer una parada o apostar por dos. Las simulaciones de Pirelli señalan como camino más rápido comenzar con neumáticos medios y terminar con blandos, pero la diferencia entre las alternativas permite pensar en una carrera con planes distintos.
GP de México: entre una y dos paradas, la estrategia para una carrera que puede definir el título
Los medios y los blandos aparecen como las principales opciones para las 71 vueltas. La largada, el tránsito y las exigencias de la altura condicionarán las decisiones, con Antonelli dependiendo de sí mismo para ser campeón y Colapinto desde el 11° lugar.
La dificultad para adelantar le agrega importancia a cada elección. Cambiar antes puede permitir ganar una posición, aunque regresar detrás de otros autos puede quitarle buena parte de la ventaja a las gomas frescas. Esperar ofrece otras oportunidades, especialmente si aparece una neutralización.
En ese equilibrio se correrá una prueba que puede darle a Kimi Antonelli su primer campeonato del mundo. El italiano partirá cuarto y necesita terminar entre los nueve primeros para asegurarlo. Franco Colapinto, desde el 11° puesto, buscará una estrategia que lo ayude a volver a los puntos.
Medios y blandos, las opciones principales
Para una carrera de una parada, Pirelli ubica la ventana de cambio entre las vueltas 35 y 41 si se comienza con medios y se termina con blandos. La secuencia inversa, blando–medio, adelanta la detención al tramo comprendido entre los giros 30 y 36.
El blando ofrece un atractivo para la largada: su mayor agarre puede ayudar en los primeros metros. En México hay unos 815 metros desde la pole hasta la primera frenada, un recorrido que permite aprovechar el rebufo y disputar posiciones antes de la curva 1.
Largar con medios, en cambio, permite proyectar un primer tramo más largo. La conveniencia de cada opción dependerá también del lugar que se ocupe después de la salida y del desgaste real.
La mejor alternativa de dos paradas es blando–medio–blando, con ventanas estimadas entre las vueltas 19 y 25 para el primer cambio, y entre la 45 y la 51 para el segundo. Ese plan ofrece neumáticos más frescos, pero obliga a compensar el tiempo de una detención adicional.
Los juegos disponibles también cuentan
Todos los pilotos llegan al domingo con un solo juego de medios y uno de duros. Eso limita las combinaciones: ninguno dispone de dos juegos distintos de esos compuestos para repetirlos durante la carrera.
Las diferencias aparecen en los blandos. Todos conservan al menos un juego nuevo salvo Hamilton, Russell y Hadjar. Piastri, que partirá 12°, tiene tres juegos nuevos.
Antonelli también guardó un juego nuevo y explicó que intentará aprovecharlo en la salida. Su objetivo es avanzar, aunque remarcó que debe mantenerse fuera de problemas en la primera curva.
Para Colapinto, ubicado entre Hülkenberg y Piastri, será importante tanto el ritmo como el momento de detenerse. Alpine tendrá que evaluar si una parada lo devuelve a una zona de tránsito o le permite aprovechar las gomas con pista libre.
Por qué el duro no convence tanto
Pirelli considera que los compuestos más blandos ofrecen mejores posibilidades. Simone Berra, ingeniero jefe de la marca, explicó que el C3 puede tener dificultades de agarre y constancia, sin una ventaja suficiente de degradación frente al medio y al blando.
Si el neumático no consigue trabajar bien, el auto desliza más y eleva su temperatura. Por eso, una goma más dura no necesariamente permitirá sostener un mejor rendimiento durante más vueltas.
Una neutralización temprana podría darle lugar dentro de los planes. Para la secuencia blando–duro, la ventana estimada está entre las vueltas 24 y 30, aunque no es una de las alternativas preferidas.
La guía anticipa una carrera seca, con unos 27 grados de temperatura ambiente y 51 en el asfalto. Ese calor, mayor al del viernes cuando se hicieron las pruebas con duros, podría ayudar al C3. Su respuesta real será otro dato para observar.
El riesgo de parar antes
El undercut —detenerse antes que un rival para aprovechar el rendimiento de los neumáticos frescos— puede ser efectivo. Pero también tiene un costo si después aparece un auto de seguridad o un Virtual Safety Car: quienes todavía no pararon podrían hacer su cambio perdiendo menos tiempo.
Una bandera roja también puede modificar por completo la estrategia. Por eso, las ventanas calculadas son referencias y no vueltas de ingreso obligatorias.
El antecedente de 2025 muestra que ambos caminos pueden funcionar. Entre los diez pilotos que sumaron puntos, cinco hicieron una parada y cinco, dos. Norris ganó con blando–medio, seguido por Leclerc con la misma secuencia. Verstappen terminó tercero con medio–blando. Bearman, Piastri, Antonelli, Russell y Hamilton hicieron dos detenciones.
La largada y la altura condicionan los planes
Hamilton saldrá desde su primera pole con Ferrari, con Russell a su lado y Leclerc tercero. Los tres coincidieron, desde distintas miradas, en la importancia de los primeros metros. Leclerc señaló que le había resultado difícil adelantar en las prácticas y consideró que el orden después de la curva 3 podía condicionar la competencia.
La FIA aclaró cómo evaluará las salidas de pista en las curvas 1 a 3 y 4 a 6, tanto en la primera vuelta como después de una reanudación. Conservar un puesto frente a un rival cercano también podrá considerarse una ventaja duradera. Para evitar esa consideración, deberá ceder la posición a más tardar en la curva 4 si se salió entre las curvas 1 y 3, o en la curva 12 si abandonó la pista entre la 4 y la 6. Cada situación será evaluada por los comisarios.
Verstappen partirá quinto, con dudas sobre las largadas de Red Bull. Norris saldrá sexto y Piastri deberá remontar después de quedar eliminado en la Q2. Lawson, descalificado por una infracción técnica relacionada con el MGU-K, intentará avanzar desde el fondo.
Una vez ordenados los autos, la refrigeración será parte de la carrera. La menor densidad del aire reduce la carga aerodinámica y complica el enfriamiento de frenos y unidades de potencia. Seguir de cerca a otro coche puede obligar a administrar las temperaturas y limitar los ataques.
El fin de semana ya dejó problemas: Bearman, Hamilton y Pérez tuvieron cambios preventivos de unidades de potencia, mientras que Aston Martin sufrió las detenciones de Crawford en la FP1 y de Alonso en la Q1, esta última por un posible problema de presión de agua.
El campeonato dentro de la carrera
Antonelli tiene margen para buscar un buen resultado sin necesitar la victoria. Si termina noveno o mejor será campeón; si llega décimo, le alcanzará siempre que Russell no gane. Incluso puede consagrarse sin sumar, si ninguno de sus dos rivales, Russell y Hamilton, consigue la victoria.
El italiano llega después de una enfermedad viral y reconoció que estuvo más tenso de lo habitual. Para él, el desafío será encontrar el equilibrio entre su intención de atacar y el cuidado de la carrera.
Desde las 17, hora argentina, las 71 vueltas mostrarán cuál de los planes funciona mejor. La elección de neumáticos será el punto de partida; después, el tránsito, las temperaturas y las posibles neutralizaciones marcarán cuándo conviene sostener la estrategia y cuándo cambiarla.