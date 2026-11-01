Esteban Ocon no correrá el Gran Premio de México. Haas decidió reemplazarlo por Ryo Hirakawa antes de la tercera práctica del sábado y, después de varias horas de versiones sobre lo ocurrido, el francés publicó un comunicado en sus redes sociales. Reconoció que hubo una discusión dentro del equipo, negó que se hubiera producido un episodio de violencia física y pidió evitar las especulaciones.
Ocon explicó su ausencia en México y Câmara aparece como una posibilidad para Brasil
El francés reconoció una discusión dentro de Haas y negó que hubiera violencia física. El equipo confirmó su reemplazo por Ryo Hirakawa para esta carrera, pero todavía no aclaró quién ocupará el auto en Interlagos
La decisión también abrió una pregunta para la próxima fecha: si Ocon no vuelve al auto, ¿quién correrá en Brasil? Entre las posibilidades aparece Rafael Câmara, ya elegido por Haas para 2027, aunque su eventual debut anticipado todavía no fue anunciado.
Qué confirmó Haas
El comunicado del equipo fue breve. Informó que Hirakawa sustituiría a Ocon durante el resto del fin de semana mexicano, desde la última práctica hasta la carrera del domingo, junto a Oliver Bearman. Cerró señalando que no realizaría más declaraciones por el momento.
El japonés ya había participado en la primera práctica del viernes con el VF-26, en la que terminó 15°. A los 32 años, y después de ganar las 24 Horas de Le Mans y dos títulos del Mundial de Resistencia con Toyota, tendrá su debut en una carrera de Fórmula 1.
Haas no explicó públicamente el motivo del reemplazo. Un portavoz del equipo sí aclaró que no se trataba de un problema de salud.
La respuesta de Ocon
En el mensaje publicado el sábado por la noche, el francés se refirió a las versiones que habían circulado después de conocerse su ausencia.
“Una diferencia de puntos de vista llevó a una discusión con las partes involucradas”, reconoció. A continuación, rechazó categóricamente las informaciones que vinculaban ese intercambio con cualquier forma de violencia física.
Ocon también expresó su rechazo a la violencia y sostuvo que los desacuerdos deben resolverse con profesionalismo, respeto y comprensión mutua. Pidió que se evitaran las especulaciones mientras se aborda el asunto y señaló que habría nuevas informaciones en el momento oportuno.
Su comunicado no identificó a los participantes de la discusión ni precisó cómo continuará su actividad con Haas en las carreras restantes.
El intercambio del viernes
Durante la segunda práctica se había escuchado una diferencia entre Ocon y su ingeniera de carrera, Laura Müller. El piloto quería continuar trabajando con neumáticos blandos, mientras que desde el equipo le indicaban utilizar los medios.
La indicación que se le daba al francés formaba parte del programa para evaluar el ritmo de carrera, Ocon manifestó su disconformidad por radio. Ese intercambio quedó entre los antecedentes del conflicto, aunque Haas no confirmó que haya sido el motivo de su reemplazo.
La posibilidad de Câmara en Interlagos
La situación tiene un contexto previo: el 30 de septiembre, Haas había anunciado que su vínculo con Ocon terminaría al concluir esta temporada. Por ahora, el comunicado de México no confirma que esa separación se haya adelantado de manera definitiva.
La disponibilidad de Hirakawa para Brasil está condicionada por su compromiso con Toyota en las 6 Horas de Monza del Mundial de Resistencia, que coinciden con el fin de semana de Interlagos. Por eso, si Ocon no regresa, el equipo deberá resolver quién ocupa su lugar.
En ese escenario aparece Câmara, el brasileño sigue vinculado a la academia de Maranello y el plan era que participara en la primera práctica de Interlagos con Ferrari.
Según la misma información, ya reúne los puntos necesarios para obtener la superlicencia, pero su incorporación anticipada a Haas requeriría un acuerdo. Jack Doohan, reserva del equipo, es otra de las alternativas.
La posibilidad de que el brasileño debute ante su público está planteada. Lo que falta es la decisión oficial de Haas, que hasta ahora confirmó únicamente el reemplazo de Ocon para el Gran Premio de México.