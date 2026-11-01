Franco Colapinto sabe dónde quedó el tiempo que le faltó para seguir en la clasificación de México. La vuelta comenzaba bien, pero en la parte final no encontraba la confianza necesaria para completar el trabajo. Terminó 12°, a 362 milésimas del pase a Q3, con la mirada puesta en una carrera que todavía le ofrece posibilidades de sumar.
Colapinto explicó qué le faltó en México: “Me faltó un poco de confianza”
El argentino largará 11° y señaló al último sector como la clave de su eliminación en Q2. También reconoció que le pesó perderse la primera práctica, aunque confía en pelear por los puntos.
De todas formas, horas más tarde se conoció que una sanción a Liam Lawson adelantaba a Colapinto un puesto, largando 11° en la tarde de este domingo.
“En la última parte de la vuelta tuve dificultades. Me faltó un poco de confianza ahí y hoy no pude hacerlo bien”, explicó el argentino después de bajarse del Alpine.
Su preparación había comenzado con una sesión menos: el viernes cedió su auto a Gabriele Minì para la primera práctica y recién salió a pista en la segunda. Colapinto reconoció que esa falta de rodaje influyó en un circuito que exige precisión para frenar y cuidar los neumáticos.
“Sí, creo que me costó por no haber hecho la FP1. No ha sido una pista fácil este fin de semana. Creo que me faltó un poco hacia el final de la vuelta, que es donde, en general, perdí la mayor cantidad de tiempo”
Una mejora que no alcanzó
Las sensaciones del viernes con mucha carga de combustible habían sido positivas. Por eso, el trabajo de la tercera práctica se concentró en mejorar el rendimiento a una sola vuelta, con especial atención en las frenadas fuertes.
En clasificación, Franco superó una Q1 atravesada por la bandera roja que provocó la detención de Fernando Alonso. Sobre el cierre, salió con neumáticos nuevos, pero una bandera amarilla lo obligó a abortar el intento. Su registro anterior, de 1m18s517, le alcanzó para avanzar en el puesto 15.
La Q2 comenzó con blandos nuevos y tráfico para gestionar durante la vuelta de salida. Colapinto marcó inicialmente 1m18s269 y, con otro juego nuevo, bajó a 1m17s640: una mejora de 629 milésimas que lo dejó detrás de Nico Hülkenberg y apenas seis milésimas por delante de Oscar Piastri.
Del otro lado del garaje, Pierre Gasly consiguió entrar en Q3 con 1m17s278 y terminó décimo en la definición. Para Franco, la diferencia volvió a estar en el cierre del giro.
“No fue lo mejor, pero creo que lo intentamos. Ojalá mañana tengamos una mejor carrera; intentaremos ir hacia adelante. No estamos lejos de los puntos desde donde largamos, así que intentaremos hacer una buena carrera”, sostuvo.
La curva 12, entre la velocidad y la falta de carga
Colapinto también describió las dificultades que presenta México. La altitud reduce la carga aerodinámica disponible y vuelve más delicado el control del auto, especialmente en las frenadas.
“Es muy complicado. Es muy fácil bloquear y es muy fácil sobrecalentar los neumáticos. No es una de las pistas más fáciles”, explicó.
Dentro de ese escenario, destacó la exigencia de la curva 12, donde el despliegue de energía eleva la velocidad de llegada y complica la desaceleración.
“Llegamos quizás 25 km/h más rápido que el año pasado, así que la frenada se siente mucho más complicada con la poca carga aerodinámica y esa velocidad adicional”, detalló.
El nuevo asfalto, en cambio, le dejó una impresión favorable: encontró más adherencia y menos irregularidades. “En general, se siente un poco mejor en términos de agarre y tiene un poco menos de baches”, valoró.
Una carrera para buscar la recuperación
Desde la sexta fila, Colapinto tendrá por delante una primera oportunidad en el extenso recorrido hasta la curva inicial. Después, el desafío será sostener el ritmo que lo había dejado conforme con el auto cargado y aprovechar la estrategia para acercarse a los diez primeros.
“Ahora nos concentraremos en mañana, por supuesto. Creo que hay mucho en juego. La carrera es larga, siempre hay un largo camino hasta la curva uno y creo que podemos intentarlo y, con suerte, sumar algunos puntos”, concluyó.
El Gran Premio de México se disputará este domingo desde las 17 de Argentina, a 71 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.