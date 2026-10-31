Lewis Hamilton volvió a encontrar ese lugar que conoce como pocos: el primero de una clasificación de Fórmula 1. En México, después de un comienzo de fin de semana condicionado por problemas, el británico construyó una última vuelta que le permitió superar a George Russell por apenas nueve milésimas y celebrar su primera pole position con Ferrari.
Hamilton logró su primera pole con Ferrari y Colapinto largará 12° en México
El británico consiguió su primera pole con Ferrari al superar a George Russell por apenas nueve milésimas. Charles Leclerc fue tercero y Franco Colapinto llegó hasta la Q2. Las sanciones a Verstappen y Lawson modificaron el orden de partida.
La número 105 de su trayectoria llegó en una definición abierta hasta los últimos segundos. Charles Leclerc terminó tercero, mientras que Max Verstappen clasificó cuarto y Kimi Antonelli, quinto.
Ese orden tendrá una modificación para la carrera: por la sanción de una posición que recibió tras el incidente con Liam Lawson en la segunda práctica del viernes, Verstappen partirá quinto y Antonelli avanzará al cuarto cajón. Lawson también perderá un puesto: largará noveno, detrás de su compañero Arvid Lindblad.
Franco Colapinto, en tanto, partirá desde la sexta fila. El argentino superó la primera instancia, pero no pudo meterse entre los diez que definieron la pole y cerró su clasificación en el puesto 12.
Q1: Hamilton adelante y Alonso detenido
La primera tanda tuvo una bandera roja que obligó a reorganizar los intentos. Fernando Alonso, que había comenzado al frente entre los primeros pilotos en registrar tiempos, recibió la orden de detener su Aston Martin en la zona del estadio.
La interrupción llegó cuando todavía quedaban poco más de once minutos y varios protagonistas no habían completado una vuelta rápida. Desde el equipo sospechaban de un problema en el sistema de recuperación de energía, aunque el diagnóstico debía confirmarse.
En la reanudación, Hamilton terminó adelante con 1m17s341. Hadjar, que necesitó un segundo juego de neumáticos blandos nuevos para asegurar su continuidad, quedó a 44 milésimas. Leclerc completó los tres primeros.
Colapinto marcó 1m18s517 y pasó en el puesto 15, apenas cuatro milésimas por delante de Carlos Sainz, el último clasificado a Q2. El argentino quedó 113 milésimas por encima del tiempo de Alexander Albon, el primero de los eliminados.
Junto al tailandés quedaron afuera Alonso, Ryo Hirakawa —quien reemplaza a Esteban Ocon en Haas—, Lance Stroll, Sergio Pérez y Valtteri Bottas. Para Checo, la clasificación ante su público terminó con el puesto 21.
Q2: Franco quedó a 362 milésimas y Piastri sorprendió
La segunda tanda tuvo a Norris como referencia, con una vuelta de 1m16s728. Verstappen quedó segundo, a 148 milésimas, seguido por Leclerc y Hamilton.
Para Colapinto, la mejora respecto de la Q1 no alcanzó para avanzar. Con 1m17s640 terminó 12°, a 362 milésimas de Pierre Gasly, quien consiguió el último lugar disponible para la definición con un registro de 1m17s278.
Entre ambos Alpine se ubicó Nico Hülkenberg, eliminado por apenas 28 milésimas.
La sorpresa fue Oscar Piastri. El australiano comenzó con neumáticos usados, luego abortó un intento con blandos nuevos y quedó obligado a resolver su clasificación en una última vuelta que no le alcanzó. Terminó 13°, apenas seis milésimas detrás de Franco, en una jornada de resultados muy distintos para McLaren.
Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman y Sainz también quedaron eliminados.
Q3: nueve milésimas para volver a celebrar
Leclerc tomó la iniciativa en el primer intento de la definición. Verstappen quedó a solo 45 milésimas, mientras Norris y Hamilton aparecían detrás. El británico había cometido un error y todavía tenía margen para mejorar.
La última salida cambió la historia. Russell pasó al frente y puso a Mercedes en posición de quedarse con la pole. Pero Hamilton apareció enseguida y lo desplazó por nueve milésimas.
Los que venían detrás no pudieron responder. Leclerc no mejoró, Antonelli quedó quinto y Verstappen, después de marcar el mejor primer sector, bloqueó en el estadio y perdió su oportunidad. Norris también abortó su vuelta.
“Estoy muy feliz, me quedé sin palabras”, expresó Hamilton. Había comenzado el fin de semana con trabajo aerodinámico en la primera práctica y un problema de motor en la segunda que le impidió completar una tanda larga. El sábado terminó con su Ferrari adelante de todos.
Russell reconoció el trabajo de su excompañero y valoró una primera fila que llegó después de varias carreras difíciles. Leclerc, en cambio, se mostró disconforme con su ejecución y señaló las dificultades para llevar los neumáticos a la temperatura adecuada.
Con las penalizaciones aplicadas, los diez primeros de la grilla serán Hamilton, Russell, Leclerc, Antonelli, Verstappen, Norris, Hadjar, Lindblad, Lawson y Gasly. Colapinto partirá 12°, junto a Hülkenberg en la sexta fila.
Alpine: Gasly avanzó a Q3 y Colapinto perdió en el último sector
Los dos Alpine superaron una Q1 condicionada por las interrupciones. Tras la bandera roja por la detención de Fernando Alonso, ambos continuaron trabajando con el mismo juego de neumáticos de su primera salida.
Con poco margen respecto del corte, Colapinto recurrió a blandos nuevos para su tercer intento, mientras Gasly salió con usados. Una bandera amarilla obligó a los dos a abortar sus vueltas, aunque los registros anteriores les alcanzaron para avanzar.
En Q2, ambos comenzaron con blandos nuevos y debieron gestionar el tráfico durante la vuelta de salida. Para el segundo intento utilizaron otro juego nuevo: Gasly mejoró y consiguió el pase a Q3, mientras que Franco señaló dificultades en el último sector.
El argentino terminó 12°, con 1m17s640, a 362 milésimas del tiempo de su compañero, que marcó el corte para acceder a la definición.
El GP de México se correrá mañana, domingo 1 de noviembre, desde las 17:00 de Argentina, a 71 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.