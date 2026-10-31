Ryo Hirakawa llegó a México para completar una sesión de entrenamientos con Haas y terminará el fin de semana con su debut en una carrera de Fórmula 1. La escudería anunció este sábado que el japonés reemplazará a Esteban Ocon desde la tercera práctica y hasta el Gran Premio del domingo.
Haas reemplazó a Ocon y Hirakawa debutará en la F1 en México
El japonés, que participó de la primera práctica del viernes, acompañará a Oliver Bearman durante el resto del fin de semana. El equipo confirmó el cambio este sábado sin informar los motivos.
El cambio fue comunicado antes de la actividad en pista. Haas confirmó quién ocupará el auto, pero no explicó por qué Ocon dejará de competir este fin de semana. El comunicado cerró con una frase breve: no habrá más declaraciones por el momento.
De la práctica del viernes a su primera carrera
Hirakawa, de 32 años, es piloto de reserva de Haas desde 2025. El viernes condujo el VF-26 durante la primera práctica libre en el Autódromo Hermanos Rodríguez y terminó 15º. Fue su tercera participación de la temporada en una sesión de entrenamientos con el equipo.
Después, Ocon recuperó su lugar para disputar la segunda práctica. La modificación anunciada este sábado cambia el programa previsto: el japonés afrontará el último entrenamiento, la clasificación y la carrera de 71 vueltas como compañero de Oliver Bearman.
Haber rodado el viernes le permite contar con una primera referencia del auto y del circuito. Ahora deberá aprovechar la práctica restante para preparar una exigencia distinta: clasificar y disputar su primer Gran Premio.
Experiencia mundialista en resistencia
Aunque será debutante en una carrera de F1, Hirakawa tiene una trayectoria consolidada en el automovilismo internacional. Con Toyota Gazoo Racing ganó las 24 Horas de Le Mans en 2022 y consiguió los campeonatos del Mundial de Resistencia de 2022 y 2023.
Su función como reserva lo coloca ahora ante una oportunidad que no estaba prevista al comenzar el fin de semana. Para Ocon, en cambio, la participación en México terminó después de la segunda práctica del viernes, a la espera de que se conozcan más detalles sobre la decisión.