Alpine se fue del circuito de México con una base que le permite mirar con confianza el resto del fin de semana. Más allá del octavo puesto de Pierre Gasly y el 16° de Franco Colapinto en el segundo entrenamiento, Steve Nielsen destacó dos aspectos del trabajo del viernes: las buenas sensaciones de los pilotos y el rendimiento que mostraron los autos en las tandas con carga de combustible.
Cómo fue el viernes de Alpine en México: buenas sensaciones y trabajo por delante
Gasly terminó octavo y Colapinto fue 16° en la segunda práctica. Steve Nielsen destacó el ritmo en las tandas largas y señaló que el equipo necesita mejorar a una vuelta para la clasificación.
Para el equipo, el desafío será trasladar esas señales a la clasificación. Nielsen advirtió que las diferencias son muy pequeñas y que habrá que aprovechar cada detalle para conseguir una buena posición en la grilla de partida.
“El trabajo con mucha carga de combustible se vio especialmente sólido, pero sabemos que el pelotón está más parejo en clasificación, así que necesitamos extraer todo a una vuelta”, explicó.
Esa evaluación permite entender por qué Alpine cerró la jornada con una impresión favorable pese a que sus pilotos quedaron separados en el clasificador. Gasly encontró confianza desde el comienzo y pudo sostenerla en las dos sesiones. Colapinto tuvo menos tiempo de trabajo y no consiguió reunir todo en su intento con neumáticos blandos, aunque también reconoció una respuesta positiva del auto.
El argentino se subió al Alpine recién en el segundo entrenamiento, después de que Gabriele Minì lo condujera durante la primera práctica. Completó 34 vueltas y marcó 1m19s132, pero explicó que un pequeño error en el último sector le impidió aprovechar su vuelta rápida.
“No estamos tan lejos como pueden mostrar los tiempos”, sostuvo Franco, quien aseguró que tiene claro dónde necesita mejorar. Su balance también coincidió con el de Nielsen en el ritmo de las tandas largas, un aspecto que alimenta la expectativa de pelear por puntos si consigue una buena clasificación.
Gasly, por su parte, fue sexto en la primera sesión y octavo en la segunda. El francés describió el viernes como uno de los mejores días de entrenamientos de Alpine en la temporada, después de llegar con incertidumbre sobre el comportamiento del auto en las condiciones particulares de México.
La altura suele modificar las sensaciones al volante, pero esta vez se sintió más cómodo que en sus visitas anteriores. Los ajustes que identificó estuvieron relacionados con la frenada y el paso por algunos baches en sectores de alta velocidad. Para Gasly, se trata de detalles sobre una base que ya le permitió trabajar con confianza.
Nielsen valoró esa comodidad y también la claridad de Colapinto para señalar los puntos en los que puede progresar. Aunque el balance fue alentador, remarcó que todavía queda trabajo antes de la clasificación.
El viernes dejó, además, el debut de Minì en una sesión oficial de Fórmula 1. El italiano completó 22 vueltas y terminó 14°, con un programa de pruebas aerodinámicas y recolección de datos que recibió la aprobación de Nielsen.
Entre Gasly, Colapinto y Minì, Alpine reunió 122 vueltas. El próximo paso será aprovechar esa información para que las buenas sensaciones también tengan su reflejo en la grilla.