Franco Colapinto terminó su primera hora al volante en México con una idea concreta de dónde buscar una mejora. El argentino comenzó su actividad recién en la segunda práctica, después de cederle el Alpine a Gabriele Minì en la sesión inicial, y cerró el viernes en el puesto 16.
Colapinto busca mejorar en México: “Hay lugares claros para ganar”
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“No tan mal. Creo que hay mucho por mejorar”, resumió. Su mejor vuelta, de 1:19.132, lo dejó a 1.305 de la referencia y a 0.725 de Pierre Gasly, quien terminó octavo con 1:18.407.
La diferencia de tiempos tuvo como contexto un recorrido distinto para cada piloto: el francés participó de las dos sesiones y Franco concentró su preparación en la segunda. Eso no explica por sí solo la distancia, pero es parte de la lectura del viernes de Alpine.
Una curva para trabajar
Colapinto identificó especialmente una pérdida de tiempo en el último sector. “Perdí mucho en una curva en la parte del estadio, así que tengo mucho por ganar ahí”, explicó.
Su programa había comenzado con neumáticos medios y varias vueltas orientadas a clasificación, para encontrar las primeras referencias del auto. Después colocó blandos y salió con menos combustible, aunque el primer intento quedó interrumpido por un bloqueo de frenos que lo llevó largo en la curva 1.
Durante la sesión pudo avanzar en la adaptación. “Fui encontrando poco a poco cosas en el auto y en la pista que creo que me ayudaron un poco”, contó.
El cierre estuvo dedicado a rodar con blandos y más combustible, en condiciones de carrera. Gasly, en cambio, terminó con medios y mayor carga de nafta: una diferencia que debe contemplarse antes de comparar las tandas largas de ambos.
Minì y Gasly, con tareas diferentes
La primera práctica también tuvo dos programas distintos dentro de Alpine. Minì, integrante de la academia y cuarto en el campeonato de Fórmula 2, debutó en una sesión oficial de F1 con el auto de Franco y el número 62.
El italiano utilizó rastrillos de medición y se concentró en recopilar datos aerodinámicos. Terminó 14º, aunque su prioridad era completar vueltas y reunir información antes que buscar un tiempo.
Gasly siguió un trabajo más convencional. Comenzó con duros para evaluar el balance, pasó a blandos con menos combustible y después aumentó la carga para comprobar el comportamiento del auto en otras condiciones. Fue sexto y terminó con buenas sensaciones después de probar distintas configuraciones.
Por la tarde, Pierre empezó con medios, realizó su tanda de poco combustible con blandos y volvió a los medios para el trabajo final de carrera.
Franco tendrá el sábado otra hora para trabajar sobre lo aprendido antes de clasificar. “Hay lugares claros para mejorar”, sostuvo. La última práctica comenzará a las 14.30 de Argentina y la clasificación, a las 18.