Cuando Franco Colapinto salió a pista este viernes en México, buena parte de sus rivales ya llevaba una hora de entrenamiento. El argentino había cedido su Alpine a Gabriele Minì en la primera práctica y tuvo que esperar hasta la segunda para empezar a encontrar sus referencias en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Colapinto fue 16º en su primer entrenamiento y Leclerc marcó el ritmo en México
Franco comenzó su actividad recién en la segunda práctica, después de cederle el Alpine a Gabriele Minì. Un bloqueo interrumpió su primer intento con blandos y luego trabajó para la carrera. Ferrari encabezó las dos sesiones del viernes.
Terminó 16º, con un registro de 1:19.132, a 1.305 de Charles Leclerc, quien encabezó las dos sesiones. Su compañero Pierre Gasly quedó octavo, con 1:18.407, una diferencia de 0.725 entre los dos Alpine.
Los números necesitan el contexto del trabajo de cada uno. Gasly participó de las dos prácticas, mientras Franco concentró su actividad en la segunda. Además, cerraron la jornada con neumáticos diferentes en sus tandas con más combustible.
Una hora para empezar
Colapinto comenzó con medios y varias vueltas orientadas a clasificación para conocer la respuesta del auto. Después colocó blandos y salió con menos combustible, pero su primer intento quedó interrumpido por un bloqueo de frenos: se pasó en la curva 1 y tuvo que abortar la vuelta.
No fue el único que tuvo dificultades en esa frenada. El poco agarre provocó bloqueos y salidas de pista durante el día, incluso entre quienes terminaron adelante. Para Franco, ese intento perdido llegó en una sesión que también necesitaba para tomar ritmo.
En el tramo final pasó al trabajo de carrera, con neumáticos blandos y más combustible. Gasly, en cambio, completó su tanda larga con medios. Esa diferencia debe tenerse en cuenta al comparar los ritmos de ambos.
Minì salió a buscar información
La primera práctica tampoco había tenido el mismo objetivo a cada lado del box de Alpine. Minì, en su estreno en una sesión oficial de Fórmula 1, utilizó rastrillos de medición y se concentró en recopilar datos aerodinámicos. Su puesto 14 fue parte de un programa que priorizaba completar vueltas y reunir información antes que buscar un tiempo.
Gasly siguió una preparación más convencional. Empezó con duros para evaluar el balance, pasó a blandos con menos combustible y después aumentó la carga para comprobar el comportamiento del auto en otras condiciones. Terminó sexto.
Con el regreso de Franco por la tarde, Alpine pudo continuar la preparación con sus dos titulares. Para el argentino, la última práctica del sábado será la oportunidad de trabajar sobre las referencias que dejó esa primera hora al volante.
Leclerc adelante, con sus rivales cerca
Leclerc encontró velocidad desde el comienzo y la sostuvo cuando regresaron los titulares que habían cedido sus autos en la FP1. Después del 1:18.128 de la primera sesión, bajó a 1:17.827 en la segunda.
Esta vez, la diferencia fue ajustada. Lando Norris quedó a 0.103 y George Russell a 0.106: apenas tres milésimas separaron al McLaren del Mercedes. Kimi Antonelli terminó cuarto, a 0.217, y Max Verstappen fue quinto, a 0.311.
Para Antonelli, cada salida a pista forma parte de un fin de semana especial. El italiano necesita terminar entre los nueve primeros el domingo para asegurar su primer campeonato sin depender de los resultados de sus rivales.
Ferrari, sin embargo, no tuvo una jornada completa de satisfacciones. Mientras Leclerc encabezaba los tiempos, Lewis Hamilton reportó una pérdida de potencia y debió detenerse. El episodio provocó un breve período de auto de seguridad virtual y dejó al británico sin completar su programa. Terminó 11º.
Verstappen y Lawson, citados por los comisarios
Max Verstappen y Liam Lawson deberán dar explicaciones por el contacto que protagonizaron en la zona del estadio durante la FP2. Los comisarios convocaron a ambos pilotos y a un representante de cada equipo por una presunta conducción errática.
Los dos llegaron a la par a ese sector y terminaron tocándose. Los restos de carrocería sobre el asfalto obligaron a interrumpir el entrenamiento con bandera roja durante unos cinco minutos.
Verstappen pudo continuar con daños en el piso de su Red Bull y terminó quinto, mientras Lawson quedó noveno con el Racing Bulls. La citación no implica una sanción: al cierre de esta información, la resolución seguía pendiente.
Gabriel Bortoleto también perdió tiempo valioso. Después de cederle la FP1 a Freddie Slater, un problema técnico demoró su salida en la segunda práctica. Terminó último, con una preparación reducida para afrontar el sábado.
Para Colapinto, el próximo paso será aprovechar la FP3, prevista para las 14.30 de Argentina. La clasificación comenzará a las 18 y definirá su lugar en la grilla de partida de México.