Franco Colapinto llega a México con la necesidad de completar un fin de semana que le permita dejar atrás las últimas frustraciones. Después del abandono en Estados Unidos, el argentino tendrá un desafío adicional en el Autódromo Hermanos Rodríguez: comenzará su actividad el viernes por la tarde, ya que Gabriele Minì ocupará su auto durante el primer entrenamiento.
Colapinto tendrá una práctica menos en México
El argentino volverá a pista el viernes por la tarde, después de cederle su Alpine a Gabriele Minì en el primer entrenamiento. Tras el abandono en Austin, apunta a un fin de semana más favorable en un circuito donde la altura impone condiciones particulares.
La participación del italiano responde al programa obligatorio de prácticas para pilotos debutantes. Para Franco, significará disponer de una sesión menos para trabajar sobre la puesta a punto del A526 en un escenario que exige una adaptación especial por sus más de 2.200 metros sobre el nivel del mar.
“Fue una verdadera lástima abandonar por segunda carrera consecutiva en Austin, después de que el auto sufriera daños en el incidente con Arvid Lindblad”, expresó Colapinto en la previa del inicio de la actividad del GP de Mexico.
“Habíamos avanzado de manera razonable teniendo en cuenta desde dónde largamos y que estábamos con los duros. Sin embargo, ahora estamos completamente enfocados en Ciudad de México y en tener un fin de semana con menos complicaciones y más positivo”, señaló.
Un desafío diferente en la altura
México presenta condiciones muy distintas de las que los equipos encontraron en Austin. El aire menos denso reduce tanto la carga aerodinámica como la resistencia al avance. Por eso, los autos pueden alcanzar velocidades elevadas en la recta principal de 1,2 kilómetros incluso con configuraciones de alta carga.
Encontrar el equilibrio será parte del trabajo de Colapinto y sus ingenieros desde que el argentino tome el volante en la segunda práctica.
“La altura también sumará un desafío diferente, así que necesitaremos ajustar la puesta a punto del auto para afrontar esas condiciones tan particulares y ubicarnos en la posición más competitiva posible”, explicó.
Franco también destacó el ambiente que rodea a la carrera, especialmente en el sector del estadio, donde el paso de los autos se mezcla con el aliento de las tribunas.
“El Autódromo Hermanos Rodríguez siempre es una pista especial para correr y se siente algo muy lindo con los aficionados mexicanos. Se los puede escuchar alentando y cantando, especialmente en la zona del estadio, que es uno de los sectores más singulares de todo el año”, describió.
Minì ocupará su auto en la primera práctica
Gabriele Minì tendrá su primera participación en un entrenamiento oficial de Fórmula 1. El italiano forma parte de la Academia Alpine desde 2023 y llega a esta oportunidad ubicado cuarto en el campeonato de Fórmula 2, con dos victorias y otros siete podios, cuando restan cuatro carreras de esa categoría.
Su preparación para México incluyó trabajo en el simulador de Enstone y reuniones con los ingenieros. El objetivo será aportar información que ayude al equipo a preparar el resto de la actividad.
“Mi meta es hacer el mejor trabajo posible en pista y ayudar con datos y comentarios valiosos para el equipo, para que podamos construir un buen fin de semana, en el que tanto Pierre como Franco buscarán sumar puntos”, sostuvo Minì.
Colapinto, en tanto, espera aprovechar su incorporación a la actividad durante la tarde: “Con Gabriele en mi auto para la sesión obligatoria de debutantes, tengo muchas ganas de salir a pista el viernes por la tarde y, ojalá, comenzar un fin de semana competitivo para nosotros”.
Cinco carreras para recuperar terreno
Del otro lado del equipo, Pierre Gasly llega después de rescatar el décimo puesto en Austin pese a los daños que sufrió su auto en un contacto con Oliver Bearman. Ese resultado le permitió alcanzar los 500 puntos en su trayectoria en Fórmula 1.
El francés reconoció que Alpine necesita seguir trabajando para volver a terminar entre los diez primeros y advirtió que la altura tendrá efectos tanto sobre el auto como sobre la unidad de potencia.
“Sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer en pista para sumar más puntos, especialmente porque solo quedan cinco carreras. Todo el equipo va a trabajar para sacar el máximo de nuestro rendimiento”, afirmó.
Para Colapinto, que según el equipo completó exactamente 1.000 vueltas de carrera en lo que va de la temporada, México representa una nueva oportunidad. Su trabajo comenzará una práctica más tarde, con la intención de encontrar un auto competitivo y llegar al domingo en condiciones de volver a pelear por los puntos.
Un recuerdo especial para el equipo
México también guarda un capítulo importante en la historia de la estructura que hoy compite como Alpine. En 1986, Gerhard Berger consiguió allí su primera victoria en Fórmula 1 y también la primera de Benetton.
El austríaco completó la carrera sin detenerse a cambiar neumáticos, con unas Pirelli cuya duración fue decisiva. Cuarenta años después, el equipo vuelve al Hermanos Rodríguez con Gasly y Colapinto.
Los horarios para seguir a Colapinto desde Argentina
Franco comenzará su actividad el viernes 30 de octubre a las 19, con la segunda práctica libre. En el primer entrenamiento, previsto para las 15.30, su auto estará en manos de Gabriele Minì.
El sábado 31, Colapinto participará de la tercera práctica desde las 14.30 y de la clasificación a las 18. La carrera se disputará el domingo 1 de noviembre, desde las 17, a 71 vueltas.