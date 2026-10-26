Alpine afrontará el tramo final de la temporada de Fórmula 1 con el material que tiene disponible. Así lo anticipó Pierre Gasly después del Gran Premio de Estados Unidos, donde terminó décimo y consiguió el único punto del equipo en una carrera que Franco Colapinto debió abandonar.
Alpine no prevé más mejoras y apunta a sumar con Colapinto y Gasly en México
El equipo francés aseguró que el A526 no tiene nuevas actualizaciones en preparación para las últimas cinco carreras. Tras el abandono de Franco en Austin, Briatore lamentó los daños en ambos autos y planteó la necesidad de recuperar puntos.
El francés explicó que la escudería no tiene nuevas actualizaciones en preparación para el A526. Una situación que reduce las posibilidades de responder con desarrollos a Racing Bulls, su rival por el quinto puesto del campeonato de constructores.
“Creo que estamos prácticamente en el límite de nuestro techo presupuestario. Y desde el punto de vista estratégico, no tenemos nada en preparación. Así que este es el coche que tendremos hasta final de año”, señaló Gasly
Antes de describir ese panorama, se permitió una broma: “Si yo fuera el director financiero, puedes estar seguro de que llevaría todas las mejoras que pudiera hasta final de año”.
Con cinco Grandes Premios por disputar, Alpine deberá buscar rendimiento a través de la puesta a punto y las estrategias, además de aprovechar las oportunidades que aparezcan en pista. Racing Bulls tiene ahora una ventaja de 33 puntos, una diferencia que se amplió en las últimas carreras.
Briatore y el abandono de Franco
El balance de Austin también dejó preocupación por los daños que sufrieron los dos autos. Flavio Briatore reconoció que el resultado estuvo lejos de las expectativas y lamentó que Colapinto no pudiera completar la competencia.
“No fue realmente el fin de semana ni el resultado que esperábamos. Creo que últimamente la suerte no ha estado precisamente de nuestro lado”, expresó el italiano, según reprodujo Motorsport.com.
“Los dos coches sufrieron daños durante la carrera y, en el caso de Franco, fueron lo suficientemente importantes como para impedirle terminar”, agregó.
El argentino había apostado por largar con neumáticos duros y extender su primera tanda. Sin embargo, el contacto con Arvid Lindblad dañó el lateral y el piso de su Alpine y condicionó definitivamente su carrera.
Después de abandonar, Colapinto explicó que intentaba mantener detrás al piloto de Racing Bulls para ayudar a Gasly, quien salía de la calle de boxes. Los tres coincidieron en la disputa y Franco terminó en trompo.
“Estábamos los tres a la par y me hicieron sándwich, así que el coche quedó muy dañado”, relató.
El objetivo para México
Gasly también corrió con el piso dañado después de un contacto con Oliver Bearman. Pese a esa dificultad, terminó décimo, una posición detrás de Liam Lawson.
Briatore valoró el punto conseguido por el francés, aunque la cosecha volvió a resultar insuficiente para descontar en el campeonato.
“Teniendo en cuenta que Pierre también perdió carga aerodinámica por los daños en el piso tras el incidente con el Haas, hizo un buen trabajo al sumar un punto”, sostuvo.
La próxima oportunidad será en Ciudad de México. Allí, el equipo buscará una respuesta de sus dos pilotos después de otro fin de semana difícil.
“Vamos a Ciudad de México con el objetivo de mejorar nuestro rendimiento y sumar puntos con ambos coches, que sigue siendo el objetivo en cada carrera hasta el final de la temporada”, afirmó Briatore.
Gasly, por su parte, todavía encuentra motivos para mantener la esperanza. Recordó el doble podio de Alpine bajo la lluvia de Brasil en 2024, un resultado que cambió el cierre de aquella temporada.
“Hay una gran diferencia en el campeonato, pero nada es imposible”, aseguró. Para Alpine, una oportunidad de ese tipo tendría un valor especial en un tramo final que, según anticipó el francés, afrontará sin nuevas mejoras para el A526.