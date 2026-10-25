Kimi Antonelli tendrá que esperar un poco más, aunque el campeonato ya parece quedarle al alcance de la mano. Ganó en Austin, consiguió su noveno triunfo de la temporada de la Fórmula 1 y dejó todo preparado para intentar consagrarse en México. En una carrera que obligó a elegir entre cuidar los neumáticos o detenerse una vez más, Mercedes acertó con el italiano, que compartió el podio con Charles Leclerc y Max Verstappen.
Antonelli ganó en Austin y sentencia el título; Colapinto volvió a quedarse con las manos vacías
El italiano de Mercedes logró su novena victoria en 18 carreras y quedó a dos puntos de su primer título. Leclerc y Verstappen completaron el podio. Colapinto abandonó tras un toque con Lindblad.
Para Franco Colapinto fue otro domingo difícil. El argentino debió abandonar después de un toque con Arvid Lindblad que dejó dañado su Alpine. Intentó continuar, pero en la vuelta 37 recibió la indicación de entrar a la calle de boxes para retirar el auto.
Así terminó una carrera que ya había comenzado cuesta arriba. La sanción de diez posiciones por el cambio de la unidad de control electrónico lo había mandado al fondo de la grilla, desde donde necesitaba recuperar terreno para acercarse a los puntos.
Franco salió con neumáticos duros, con la posibilidad de alargar su primer tramo y esperar que la carrera le ofreciera alguna oportunidad. El contacto con el Racing Bulls frustró ese intento y lo dejó nuevamente sin sumar, después de lo que había sido una complicada gira por Asia.
El punto de Alpine llegó con Pierre Gasly, décimo. Un resultado modesto, aunque necesario para un equipo que necesitaba cortar la sequía.
Mercedes sostuvo su apuesta
Adelante, Antonelli empezó a construir la victoria desde que se apagaron los semáforos. Largó bien, conservó la punta en la primera curva y aprovechó la pelea que se armó a sus espaldas. Leclerc le ganó inicialmente el segundo lugar a Verstappen, pero el neerlandés respondió antes de completar la primera vuelta.
Mientras ellos discutían la posición, el Mercedes tomó distancia. No fue una diferencia definitiva: todavía faltaban las paradas y, sobre todo, saber cuánto podían durar los neumáticos.
Red Bull movió primero con Verstappen, que ingresó en la vuelta 14 y volvió a colocar blandos. La decisión lo obligaba a detenerse otra vez. Ferrari también terminó por elegir dos paradas para sus pilotos. Mercedes, en cambio, estiró el primer tramo de Antonelli hasta la vuelta 25 y le puso duros para llegar hasta el final.
Allí estuvo buena parte de la explicación del triunfo. El italiano tuvo ritmo para recuperar terreno y paciencia para sostener el plan. Después de la segunda parada de Verstappen, superó a Leclerc en la curva 12 y volvió a quedar al frente.
Desde entonces, la pregunta fue si sus neumáticos aguantarían. Aguantaron. Antonelli cruzó la meta con 13s078 sobre la Ferrari y celebró con su equipo una victoria que lo dejó muy cerca del objetivo mayor.
“Fue un resultado que necesitábamos. Todo el equipo se lo merece”, dijo después de la carrera.
Leclerc fue por más
Ferrari encontró en el tramo final la oportunidad de avanzar. Con neumáticos más frescos, Leclerc alcanzó y pasó a Lando Norris; después hizo lo mismo con Verstappen. Tenía velocidad, pero le faltaron vueltas para poner en discusión la victoria.
Hamilton también se acercó. Superó a Norris y quedó cuarto, a poco más de un segundo del Red Bull. El auto de seguridad virtual provocado por el abandono de Valtteri Bottas interrumpió esa persecución cuando la carrera entraba en su desenlace.
Norris terminó quinto, por delante de Isack Hadjar y Oscar Piastri. George Russell fue octavo, seguido por Liam Lawson y Gasly.
Ese octavo puesto de Russell mantuvo abierta la definición del campeonato. Antonelli salió de Estados Unidos con 123 puntos de ventaja y quedan 125 por disputar. Le alcanzarán dos puntos en México para asegurarse la corona.
Austin lo vio festejar una vez más. La celebración que espera desde el comienzo del año podría llegar el próximo fin de semana.