Kimi Antonelli, con su novena victoria de la temporada, dio un paso gigante hacia el título y se acerca a escribir su nombre en la historia como el campeón más joven de la Fórmula 1. Su triunfo no fue casualidad: “Resistió la presión inicial empezando con neumáticos medios, más lentos que sus rivales, y controló la carrera sin inmutarse”, como explicó Toto Wolff.
El gran pulso de Austin: Mercedes domina, Ferrari y McLaren no se rinden
Un día de victorias y desafíos, donde cada equipo mostró sus fortalezas y sus grietas, y quedó claro que la definición del campeonato es mas que una batalla en pista.
Pero en Mercedes las luces no fueron uniformes. George Russell vivió uno de sus momentos más difíciles: “Seis vueltas buenas, 50 malas. Estoy desconcertado, necesito entender por qué el ritmo fue tan bajo al principio”, dijo tras quedar octavo, atrapado detrás de McLaren y sin explicación clara para su falta de velocidad. Las actualizaciones recientes del Mercedes parecen favorecer más a Antonelli, dejando a Russell con un margen más estrecho de funcionamiento.
Ferrari fue la gran protagonista en la recuperación. Charles Leclerc, criticado por su precaución en Singapur, esta vez se lanzó con decisión: “Sí, eso fue divertido”, reconoció tras superar a Verstappen con habilidad y mantener el segundo lugar. Fred Vasseur no disimuló la mezcla de orgullo y deseo de más: “Cuando haces P2 y apuntas al 1°, no estás contento. Pero es un buen sentimiento, esa frustración a veces es necesaria”. Lewis Hamilton, ubicado cuarto, señaló que el camino es de sacrificio constante, pero el equipo está en la pelea.
McLaren mostró paso firme aunque no exento de frustración. Lando Norris, después de luchar y caer con neumáticos desgastados, quedó quinto y admitió resignación: “Hagan lo que quieran con la estrategia”, dijo por radio mientras intentaba sostener un podio que al final no llegó. Oscar Piastri, con dificultades propias, terminó séptimo, un reflejo de que el equipo mantiene la pelea pese a los obstáculos.
Para Red Bull, la carrera evidenció problemas persistentes en las largadas, sumados a fallos en la comunicación por radio durante toda la competencia. Laurent Mekies fue sincero: “Las salidas son un problema que solo resolveremos en 2027. Es un desafío complejo que afecta varias áreas del auto”, y reconoció que estos detalles “complican mucho la vida de pilotos y equipo”.
En cuanto a la estrategia, el neumático duro con su resistencia fue protagonista indiscutido, permitiendo que la paciencia y un buen manejo fuesen tan o más decisivos que la pura velocidad. Pirelli volvió a marcar la diferencia con un compuesto que puso a prueba la inteligencia tácticamente de todos.
Austin fue un reflejo de cada equipo: Mercedes mira festejando con un pie en el título y otro en la incertidumbre, Ferrari reafirma su ambición con bases sólidas y ganas intactas, McLaren sigue creciendo y Red Bull enfrenta una complejidad que va más allá de la pista.
Para Kimi Antonelli la demostración de que manejó la carrera como un verdadero campeón, con una madurez que desmiente su juventud. Su pole position, lograda en momentos en que Ferrari y Red Bull perdían adherencia por el cambio de condiciones, le permitió planificar una estrategia ganadora.
El futuro inmediato está en México, donde Kimi Antonelli tiene todo a su favor para coronarse campeón: apenas necesita sumar 2 puntos para convertirse en el piloto más joven en ganar un título mundial desde Sebastián Vettel hace 13 años, y también ser el primer italiano en lograrlo después de 73 años.
En seis días México no será solo una carrera más: será el momento que ponga punto final a un largo camino de esfuerzo y comience una nueva historia en el automovilismo, con un nuevo campeón en una temporada donde la Fórmula 1 cambió para siempre.