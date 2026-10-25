GP de Estados Unidos Austin

Antonelli, a dos puntos del título y con la calma de siempre

Ganó en Austin por novena vez en 18 carreras y un noveno puesto en México le alcanzará para ser campeón. Con Bono, Toto Wolff y su padre cerca, el italiano transita sin apuro una definición que puede terminar con 73 años de espera para su país.