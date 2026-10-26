Fórmula 3 Pruebas

Mattia Colnaghi sumó 55 vueltas en Barcelona y sigue su preparación con Campos

Mattia fue 12° por la mañana y 15° por la tarde en el inicio del último ensayo de postemporada de la Fórmula 3. El equipo destacó una jornada productiva, con Ernesto Rivera al frente de la segunda sesión.