Mattia Colnaghi comenzó en Barcelona las últimas dos jornadas de pruebas de la Fórmula 3 en 2026. Con su incorporación a Campos Racing para la próxima temporada ya confirmada, completó 55 vueltas en el Circuit de Barcelona-Catalunya y continuó sumando experiencia junto a la escudería española.
Mattia Colnaghi sumó 55 vueltas en Barcelona y sigue su preparación con Campos
Mattia fue 12° por la mañana y 15° por la tarde en el inicio del último ensayo de postemporada de la Fórmula 3. El equipo destacó una jornada productiva, con Ernesto Rivera al frente de la segunda sesión.
Después de los ensayos en Jerez, la actividad se trasladó al trazado catalán para cerrar el trabajo en pista del año. Para Colnaghi, estas pruebas representan una oportunidad de conocer mejor el auto y afianzar la relación con el equipo antes del receso.
En la sesión de la mañana, Mattia dio 19 vueltas y consiguió un registro de 1m29s524, que lo ubicó en el 12° puesto entre los 30 participantes. El más rápido fue el italiano Matteo De Palo, de MP Motorsport, con 1m28s516, tiempo que se mantuvo como la mejor marca de la jornada.
Por la tarde, Colnaghi completó otras 36 vueltas y bajó su registro a 1m29s482. Aunque mejoró en 42 milésimas respecto de la mañana, terminó 15° en una sesión que tuvo a su compañero Ernesto Rivera al frente, con 1m28s549.
El mexicano quedó a solo 33 milésimas del mejor tiempo del día. Salim Hanna, el otro integrante de Campos, finalizó noveno en el turno matutino y décimo en el vespertino.
El balance de Campos
La escudería hizo una evaluación favorable de este primer día. En sus redes sociales destacó el liderazgo de Rivera durante la tarde y señaló que Colnaghi y Hanna también completaron una jornada productiva.
El kilometraje fue parte importante de la actividad, especialmente en el inicio de la segunda sesión, cuando varios equipos concentraron sus programas en tandas largas. En ese contexto, las posiciones ofrecen una referencia, aunque cada piloto trabaja con objetivos que no siempre pasan por buscar la vuelta más rápida.
Para Mattia, el saldo fue una nueva jornada de aprendizaje con el equipo que lo acompañará en 2027. Este martes tendrá otra oportunidad de avanzar: Barcelona será escenario del segundo y último día de pruebas, con el que la Fórmula 3 cerrará su actividad en pista de la temporada.
De Palo y Rivera marcaron el ritmo
El primer día comenzó con poca actividad, mientras los equipos realizaban chequeos de funcionamiento. Durante la primera hora, Rashid Al Dhaheri fue el único en registrar un tiempo. Después, con más autos en pista, Gabriel Gomez y Alessandro Giusti se alternaron al frente hasta que Ernesto Rivera se convirtió en el primero en bajar la barrera del minuto y 29 segundos.
La definición de la mañana llegó en los últimos 15 minutos. Matteo De Palo marcó 1m28s516 con el MP Motorsport y quedó por delante de Giusti, que hizo 1m28s785, y Rivera, con 1m28s837. Enzo Deligny y Taito Kato completaron los cinco primeros. La detención del auto de Reza Seewooruthun provocó una bandera roja y, como quedaban pocos minutos, la sesión no se reanudó. Además, al piloto de Rodin le quitaron todos sus tiempos porque su auto no tenía combustible suficiente para los controles técnicos posteriores.
Por la tarde, el trabajo estuvo concentrado inicialmente en tandas largas, para evaluar el comportamiento de los autos con el paso de las vueltas. Los mejores registros aparecieron sobre el final: a menos de 20 minutos del cierre, Rivera puso a Campos Racing en lo más alto con 1m28s549. El mexicano superó por 112 milésimas a Deligny y por 136 a Giusti, mientras que Keanu Al Azhari y Jin Nakamura completaron los cinco primeros.
Así, De Palo conservó el mejor tiempo de la jornada gracias a su vuelta matutina, apenas 33 milésimas más rápida que la conseguida por Rivera durante la tarde.
Las pruebas continúan este martes 27 de octubre, con la segunda y última jornada en Barcelona.