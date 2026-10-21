Mattia Colnaghi se despide de Jerez con kilómetros de trabajo y buenas referencias para seguir construyendo su relación con Campos Racing de la Fórmula 3. Después de terminar segundo en la primera jornada, el argentino volvió a mezclarse entre los más rápidos: fue quinto en la sesión matutina del miércoles, en la que llegó a ocupar la primera posición.
Colnaghi ilusiona: entre los mejores de Jerez
El argentino terminó quinto en la general de los dos días de pruebas de Fórmula 3 y completó 160 vueltas con Campos Racing. Su próximo desafío será continuar el trabajo en Barcelona.
Su mejor registro fue de 1m30s037, a 271 milésimas del portugués Francisco Macedo, de Van Amersfoort Racing, quien estableció el tiempo más rápido de los dos días con 1m29s766.
Por la tarde, con los equipos concentrados principalmente en tandas largas, prácticas de largada y simulaciones de carrera, Colnaghi completó 51 vueltas y terminó vigésimo. Sumadas a las 36 de la mañana y las 73 del martes, cerró los ensayos con 160 giros al circuito español.
Una mañana en la pelea por la punta
La segunda jornada tuvo varias interrupciones, pero también una intensa búsqueda de tiempos durante las simulaciones de clasificación.
Primero hubo una bandera roja por un inconveniente de Alessandro Giusti y luego otra por la salida de pista de Alexander Abkhazava en la curva 3. Entre las reanudaciones, la referencia fue cambiando de manos.
Colnaghi apareció entre los protagonistas cuando mejoró por 29 milésimas el registro de Keanu Al Azhari y pasó al frente con una vuelta de 1m30s671. Todavía quedaba margen para bajar los tiempos y varios pilotos lo aprovecharon.
Taito Kato y Niccolò Maccagnani ocuparon después la primera posición. Tras una nueva interrupción, esta vez por la detención de Macedo en la curva 8, Mattia volvió a responder: marcó 1m30s037 y recuperó el liderazgo, con más de dos décimas y media de ventaja sobre sus perseguidores en ese momento.
El cierre de los intentos rápidos modificó el orden. Enzo Deligny fue el primero en bajar la barrera del minuto y treinta segundos, con 1m29s935. Poco después, Macedo mejoró hasta 1m29s766 y dejó a Van Amersfoort Racing con sus dos autos al frente.
Pedro Clerot y Reza Seewooruthun, ambos de Rodin Motorsport, se ubicaron tercero y cuarto. Colnaghi terminó quinto y fue el mejor representante de Campos en esa sesión, por delante de sus compañeros Salim Hanna y Ernesto Rivera.
Durante la última hora, la mayoría de los equipos pasó a trabajar en tandas de carrera. Una salida de Maciej Gladysz en la curva 5 provocó otra bandera roja, sin cambios posteriores entre los primeros puestos.
Una tarde para acumular trabajo
La segunda sesión tuvo una dinámica diferente. Giusti, que apenas había podido completar tres vueltas por la mañana, regresó a pista y marcó un tiempo de 1m30s322 que se mantuvo como el mejor de la tarde.
Detrás quedaron Macedo, Jin Nakamura, Alex Powell y Nandhavud Bhirombhakdi.
Los equipos dedicaron buena parte de la actividad a las tandas largas y las prácticas de largada. En ese contexto, los registros requieren una lectura distinta de los obtenidos durante las simulaciones de clasificación.
Colnaghi completó 51 giros, con una mejor vuelta de 1m33s573, y se ubicó vigésimo. La posición es parte del resultado de la sesión, aunque por sí sola no permite comparar el rendimiento sin conocer las condiciones y el programa de trabajo de cada auto.
La tarde también tuvo una interrupción por la detención de Miguel Costa en el ingreso a la calle de boxes.
De Jerez a Barcelona
El balance de Mattia reúne dos aspectos valiosos para esta etapa: velocidad a una vuelta y tiempo de trabajo con su nuevo equipo. El martes había sido tercero por la mañana y segundo por la tarde, a sólo dos milésimas de Kean Nakamura-Berta. El miércoles volvió a estar cerca de la punta durante los intentos rápidos y amplió su kilometraje.
Los ensayos no entregan puntos ni aseguran resultados futuros, pero permiten conocer el auto, intercambiar información con los ingenieros y encontrar aspectos para mejorar antes de volver a competir.
La próxima oportunidad llegará pronto. La Fórmula 3 continuará sus pruebas de postemporada el 26 y 27 de octubre en Barcelona, donde Colnaghi podrá dar continuidad al trabajo iniciado con Campos en Jerez.
Los cinco mejores
- 1 Francisco Macedo Van Amersfoort Racing 1m29s766
- 2 Enzo Deligny Van Amersfoort Racing 1m29s935
- 3 Pedro Clerot Rodin Motorsport 1m29s952
- 4 Reza Seewooruthun Rodin Motorsport 1m30s003
- 5 Mattia Colnaghi Campos Racing 1m30s037