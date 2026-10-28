GP de México

México cambia el asfalto y abre nuevas preguntas para la estrategia

Pirelli llevará los compuestos C3, C4 y C5 al Autódromo Hermanos Rodríguez. El reasfaltado de buena parte del circuito será una de las claves del fin de semana: puede modificar el agarre y el comportamiento de los neumáticos.