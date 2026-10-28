Cadillac todavía no consiguió sus primeros puntos en la Fórmula 1, pero ya tomó una decisión sobre su futuro: Sergio Pérez seguirá vinculado al equipo hasta al menos 2029. El anuncio, realizado antes del Gran Premio de México, confirma que la escudería encontró en el piloto una pieza que quiere conservar para su crecimiento.
Cadillac mira más allá de los puntos y asegura a Pérez hasta 2029
La renovación del mexicano le da continuidad a una escudería que todavía está construyendo su lugar en la Fórmula 1. Su experiencia y el aporte al desarrollo ayudan a explicar una decisión que no se mide solamente por los resultados
La renovación tiene un sentido Cadillac es una estructura que transita su primera temporada y la respuesta requiere mirar más allá de la clasificación de cada domingo.
Cadillac necesita mejorar el auto y, al mismo tiempo, consolidar su manera de trabajar. En ese proceso, contar con un piloto capaz de reconocer las limitaciones del vehículo y explicarlas a los ingenieros tiene un valor que no siempre aparece en la tabla del campeonato.
Dentro de Cadillac consideran que Pérez está aprovechando el rendimiento disponible y que sus comentarios técnicos contribuyeron al desarrollo. Esa evaluación ayuda a entender por qué Cadillac prefirió asegurar su continuidad.
La experiencia como herramienta de trabajo
Pérez llegó al proyecto con seis victorias y 39 podios en su trayectoria. Pasó por equipos con recursos, objetivos y formas de trabajo diferentes: Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull.
Ese recorrido le permite aportar referencias en una escudería que está dando sus primeros pasos. Detectar qué hace el auto, distinguir dónde pierde rendimiento y transmitir qué necesita el piloto son tareas fundamentales para orientar las mejoras.
Esto no significa que la experiencia garantice resultados. El progreso dependerá también de la capacidad técnica y operativa del equipo. Pero mantener al mismo piloto permite dar continuidad a ese intercambio: quien describe hoy una dificultad podrá evaluar después si los cambios ayudaron a resolverla.
La renovación expresa, en ese sentido, una valoración del trabajo realizado y una apuesta por lo que todavía falta construir.
Además Checo también necesitaba encontrar razones para quedarse. Su incorporación a Cadillac marcó el regreso a la Fórmula 1 después de un año fuera de la categoría y de un cierre difícil en Red Bull.
Sabía que se sumaba a un equipo nuevo, con las dificultades que eso implica. Al explicar su renovación, destacó que levantar una estructura desde cero requiere tiempo, trabajo y paciencia, y ratificó su compromiso para los próximos tres años.
Se lo ve con ganas de competir, pudo comprobar de cerca el compromiso de General Motors con el proyecto. Son elementos que ayudan a sostener la motivación cuando la pelea todavía transcurre lejos de los puntos.
Para que una relación así continúe, ambas partes necesitan confiar en el proceso. Cadillac debe encontrar respuestas en el trabajo de Pérez; el piloto, señales de que la escudería puede avanzar.
La diferencia entre seguir un año y proyectar varios
El contrato inicial incluía opciones para definir la continuidad desde 2027. En lugar de limitarse a activar una de ellas, Cadillac y Pérez acordaron extender su relación hasta, por lo menos, 2029.
La diferencia está en el horizonte que establece esa decisión. Para el equipo, significa conservar una referencia durante varias temporadas. Para Pérez, ofrece tiempo para participar de una evolución que difícilmente pueda completarse en un solo año.
A los 36 años, el mexicano afronta una etapa distinta de su carrera. Su desafío consiste en aportar al crecimiento de Cadillac y recuperar, junto con el equipo, la posibilidad de competir por mejores posiciones.
El anuncio llega en un escenario especial: su carrera de casa, donde tiene previsto alcanzar las 300 largadas en Fórmula 1 si toma la salida del domingo. Pero el alcance del acuerdo va más allá del fin de semana mexicano.
Cadillac ya aseguró continuidad en uno de sus puestos de conducción. Ahora deberá convertir esa estabilidad en progreso. Los puntos siguen pendientes y serán una medida concreta de ese avance, aunque para explicar la renovación de Pérez haya que mirar también el trabajo que ocurre antes de llegar a ellos.