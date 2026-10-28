FIA Motorsport

El “VAR” de la Fórmula 1: cómo funciona el centro que revisa lo que pasa en pista

La FIA renovó su Centro de Operaciones Remotas en Inglaterra. Cámaras, datos e inteligencia artificial ayudan a detectar posibles infracciones y situaciones de peligro. Cómo llega una alerta a los comisarios y por qué la tecnología no decide las sanciones.