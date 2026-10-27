Automovilismo

La guerra condiciona al deporte motor: el Dakar se muda, MotoGP pide garantías y la F1 sigue en alerta

El rally confirmó que no correrá en Arabia Saudita en 2027 y Marruecos aparece como principal alternativa. Los pilotos de MotoGP reclaman medidas de seguridad para viajar a Qatar. La Fórmula 1 mantiene sus últimas dos fechas en Medio Oriente, con Imola como posible escenario de un cierre alternativo.