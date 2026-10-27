La preocupación es compartida, aunque las respuestas sean distintas. El Dakar resolvió buscar otro escenario; los pilotos de MotoGP quieren saber cómo estarán protegidos y la Fórmula 1 sostiene sus fechas mientras prepara una alternativa. Detrás de cada decisión hay personas que necesitan organizar su trabajo y saber cómo podrán regresar a casa si la situación empeora.
La guerra condiciona al deporte motor: el Dakar se muda, MotoGP pide garantías y la F1 sigue en alerta
El rally confirmó que no correrá en Arabia Saudita en 2027 y Marruecos aparece como principal alternativa. Los pilotos de MotoGP reclaman medidas de seguridad para viajar a Qatar. La Fórmula 1 mantiene sus últimas dos fechas en Medio Oriente, con Imola como posible escenario de un cierre alternativo.
El Dakar confirmó su salida de Arabia Saudita
Amaury Sport Organisation (ASO) y Saudi Motorsport Company anunciaron que el Dakar 2027 no se disputará en Arabia Saudita debido a los acontecimientos recientes en la región. La decisión fue coordinada con la federación saudita y cuenta con el respaldo de la Federación Internacional del Automóvil y la Federación Internacional de Motociclismo.
“El Dakar 2027 sí se celebrará. La próxima edición tendrá lugar en otro territorio y será organizada por A.S.O.”, aseguró el comunicado oficial. La organización dejó pendiente el anuncio de la nueva sede, calificó la mudanza como excepcional y confirmó el regreso a Arabia Saudita en 2028, cuando se celebrará la 50ª edición del rally.
ASO informó que mantiene contacto con competidores, equipos y socios para acompañarlos durante la transición. Arabia Saudita recibió siete ediciones consecutivas desde 2020.
Marruecos aparece como la principal alternativa para recibir la próxima carrera, esa posibilidad supondría el regreso del Dakar a África, pero todavía falta la confirmación oficial.
La salida de Arabia Saudita ya está resuelta; el nuevo destino aún espera su anuncio. Por eso, los detalles que circulan sobre etapas, campamentos y una eventual largada europea permanecen sujetos a confirmación.
Los argentinos también esperan definiciones
La mudanza alcanza a los argentinos que preparan su participación. Luciano Benavides, ganador del Dakar 2026 en motos, deberá afrontar la defensa del título en un escenario diferente. Según informó Infobae, su hermano Kevin también proyecta competir en autos junto al navegante Lisandro Sisterna.
Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini anunciaron su salto a Ultimate, la principal división de autos, con una Toyota Hilux T1+ del equipo SVR. La dupla cordobesa abre así una nueva etapa después de su trayectoria en Challenger.
Manuel Andújar y Andrés Frini, por su parte, avanzan en su preparación en Challenger con un Taurus Evo Max del 7240 Rally Team. Su trabajo previo incluyó un podio en Marruecos, donde sumaron experiencia con el vehículo de cara al próximo Dakar.
Para todos, conocer el territorio y las características de la carrera será fundamental para ajustar la preparación, los repuestos, los traslados y la asistencia.
MotoGP pide garantías por escrito
En el motociclismo, la preocupación tiene una fecha más cercana. El Gran Premio de Qatar, inicialmente previsto para abril y aplazado por el conflicto, figura en el calendario del 6 al 8 de noviembre.
La organización sostiene que dispone de garantías del Gobierno qatarí y ratificó a los equipos la realización de la prueba. Los pilotos, sin embargo, reclamaron precisiones sobre las medidas que se aplicarían ante una emergencia.
Durante el fin de semana de Australia se reunieron para discutir la situación y acordaron trasladar sus pedidos a los responsables del campeonato. Entre las solicitudes aparecen un plan de evacuación para todo el paddock, cobertura de alojamiento si un cierre del espacio aéreo impide regresar y seguros de repatriación si el conflicto se agrava.
La discusión abarca toda la estadía. Poder disputar una carrera también implica saber qué ocurriría si las condiciones cambian mientras miles de personas se encuentran en el país.
Davide Tardozzi, responsable del equipo oficial Ducati, aclaró que Marc Márquez no se negó a viajar a Qatar. “Simplemente, Marc pidió, como muchos otros pilotos, que hubiera un plan de seguridad a nivel organizativo, ni más ni menos. No ha dicho ‘no quiero ir’”, declaraciones que se conocieron durante el fin de semana de Australia.
También cuestionó a quienes expresaron posiciones más duras en privado y luego guardaron silencio ante los responsables del campeonato.
El episodio, además, volvió a impulsar la discusión sobre una asociación de pilotos. Álex Márquez y Francesco Bagnaia señalaron la necesidad de fortalecer esa representación para que los corredores tengan más voz en decisiones que afectan sus condiciones de trabajo.
Qatar sostiene sus preparativos
Desde el circuito de Lusail, la postura es continuar. El trazado difundió un comunicado en el que ratificó sus preparativos para recibir a MotoGP del 6 al 8 de noviembre y a la Fórmula 1 del 27 al 29 del mismo mes.
Su director ejecutivo, Abdulaziz Ali Al-Muhannadi, aseguró que los trabajos estaban próximos a finalizar. El anuncio refleja la posición del organizador local, mientras los pilotos solicitan respuestas específicas sobre seguridad y evacuación.
La Fórmula 1 mantiene el plan y contempla a Imola
La F1 sostiene a Qatar y Abu Dhabi como últimas dos citas de 2026, con carreras previstas para el 29 de noviembre y el 6 de diciembre. Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, expresó su confianza en que ambas puedan realizarse, aunque reconoció que no puede anticipar cómo evolucionará la situación.
La federación también contempla medidas de contingencia ante posibles dificultades de viaje de sus oficiales.
Entre los pilotos hay cautela. Carlos Sainz consideró prematuro dar por asegurado el viaje con tanta anticipación. Aclaró que hablaba a título personal y pidió seguir atentos a lo que ocurra durante las próximas semanas. También reconoció que los corredores dependen de la información y de las decisiones de la FIA y la Fórmula 1.
Por ahora, tampoco se conoce un pedido colectivo de los pilotos de F1 para cancelar ambas competencias.
Como alternativa, Imola se prepara para un eventual cierre el 6 de diciembre. El escenario contempla cancelar Qatar y reemplazar Abu Dhabi con una sola competencia en Italia. El calendario perdería así una fecha, aunque esa modificación todavía no fue confirmada y el plan principal continúa siendo viajar a Medio Oriente.
Una decisión que también puede definir el título
Un cambio de ese tipo tendría consecuencias inmediatas para el campeonato. Después de Austin, Kimi Antonelli tiene 123 puntos de ventaja sobre George Russell, con 125 disponibles en las cinco carreras restantes.
Si Qatar quedara fuera y Abu Dhabi fuera reemplazado por una sola carrera en Imola, la reducción de una fecha dejaría al italiano matemáticamente fuera del alcance de sus rivales. Ese cálculo depende de una decisión oficial sobre el calendario; por ahora, el título sigue abierto.
Los próximos días serán decisivos. El Dakar debe anunciar dónde correrá, MotoGP tiene que responder a las garantías que piden sus pilotos y la Fórmula 1 sigue adelante con Imola a la espera. Los calendarios mantienen fechas y compromisos, pero será la evolución del conflicto la que marque si esos planes pueden cumplirse.