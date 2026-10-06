El bicampeón mundial de Fórmula 1 regresará a la competencia en enero de 2027, siete años después de su debut. Correrá con un prototipo de la categoría T1+ gestionado por Prodrive y basado en el Dacia Sandrider que ganó la última edición. Marc Coma volverá a ser su copiloto.
Fernando Alonso volverá al Rally Dakar en 2027 con un Aston Martin
El bicampeón mundial de Fórmula 1 regresará a la competencia en enero de 2027, siete años después de su debut. Correrá con un prototipo de la categoría T1+ gestionado por Prodrive y basado en el Dacia Sandrider que ganó la última edición. Marc Coma volverá a ser su copiloto.
Fernando Alonso prepara su regreso al Rally Dakar para la edición 2027, en un nuevo desafío que combinará su actividad en la Fórmula 1 con una de las competencias más exigentes del automovilismo mundial. El piloto español afrontará la prueba al volante de un prototipo gestionado por la estructura británica Prodrive y que llevará la identidad de Aston Martin, la escudería con la que compite en la máxima categoría.
La operación representa el regreso del asturiano al Dakar después de su primera experiencia en 2020, cuando compitió con un Toyota Hilux y terminó en el decimotercer puesto de la clasificación general. En aquella oportunidad también tuvo como copiloto a Marc Coma, cinco veces ganador del Dakar en motos, quien volverá a ocupar ese lugar en la nueva aventura.
Un prototipo con base ganadora
Uno de los principales atractivos del proyecto estará en el vehículo elegido. Alonso competirá con un prototipo de la categoría T1+, la división principal para los autos del Dakar, desarrollado sobre la base del Dacia Sandrider utilizado por Nasser Al-Attiyah para conquistar el Dakar 2026.
Tras la salida de Dacia del proyecto, el vehículo será gestionado por Prodrive, la estructura dirigida por David Richards, y recibirá modificaciones exteriores para adoptar la imagen de Aston Martin. De esta manera, el español tendrá a disposición una máquina que ya demostró su competitividad en la carrera más importante del calendario de rally raid.
La relación entre Alonso, Prodrive y Aston Martin también tiene un componente histórico. Richards mantiene una larga vinculación con la marca británica y fue una figura central en distintos proyectos de competición. En este caso, la estructura permitirá que el piloto de Fórmula 1 participe en el Dakar con un vehículo competitivo sin que Aston Martin desembarque formalmente en la disciplina con un programa oficial equivalente al que mantiene en la Fórmula 1.
Marc Coma, nuevamente a su derecha
Alonso no estará solo en este regreso. Tal como ocurrió en 2020, Marc Coma volverá a acompañarlo como copiloto y navegante.
La elección tiene un fuerte componente de experiencia. Coma es uno de los grandes especialistas de la historia del Dakar, con cinco victorias en la categoría de motos, y conoce de primera mano las dificultades de navegación, gestión de etapas y supervivencia mecánica que plantea la competencia.
En su primera participación, la dupla Alonso-Coma consiguió completar el recorrido y finalizar decimotercera en la clasificación general. Ahora el objetivo será mucho más ambicioso, ya que Alonso contará con un prototipo T1+ de mayores prestaciones y con una base técnica que llega al proyecto después de haber conseguido la victoria en la última edición.
Un regreso con poco margen de preparación
El desafío será especialmente exigente porque Alonso deberá combinar su preparación para el Dakar con su compromiso en la Fórmula 1.
El español ya dejó algunas señales sobre la posibilidad de afrontar nuevos desafíos y, tras confirmar su continuidad con Aston Martin, había anticipado que todavía podían aparecer novedades en su calendario deportivo. Su regreso al Dakar será, precisamente, una de esas apuestas.
La preparación específica comenzará en las próximas semanas, con los primeros ensayos del prototipo y un período reducido para adaptarse nuevamente a la conducción en terrenos de arena, piedra y pistas abiertas. A diferencia de su debut de 2020, cuando tuvo una preparación más extensa, esta vez llegará a la competencia con un calendario mucho más ajustado.
El Dakar 2027, en Arabia Saudita
La edición 2027 del Rally Dakar está programada oficialmente entre el 1 y el 15 de enero en Arabia Saudita. La organización ya publicó el recorrido, que contempla un prólogo y 13 etapas, con una jornada de descanso.
El trazado tendrá una exigencia especialmente elevada: la organización anunció 5.320 kilómetros de especiales cronometradas, la mayor cifra registrada desde que el Dakar se instaló en Arabia Saudita. El recorrido comenzará y terminará en King Abdullah Economic City y atravesará diferentes regiones del país, con una amplia variedad de terrenos y dificultades técnicas.
El programa oficial establece el 1 de enero como jornada de largada y prólogo, mientras que la primera etapa se disputará el 2 de enero. La competencia finalizará el 15 de enero con la última etapa y el podio de llegada.
Una segunda oportunidad en el desierto
El regreso le permitirá a Alonso volver a una disciplina completamente diferente a la Fórmula 1 y continuar con una trayectoria marcada por la búsqueda de nuevos desafíos.
El español ya compitió en el Mundial de Resistencia, las 24 Horas de Le Mans, las 500 Millas de Indianápolis y el Dakar, además de su extensa carrera en la Fórmula 1. En 2027 volverá a enfrentarse a una prueba que exige mucho más que velocidad: navegación, resistencia física, administración del vehículo y capacidad para tomar decisiones en condiciones extremas.
Esta vez lo hará con una máquina de la categoría reina, un copiloto de enorme experiencia y una estructura que conoce el vehículo que tendrá entre manos. El desafío será comprobar si esa combinación permite a Alonso dar un salto respecto de su decimotercer puesto de 2020 y luchar por los primeros lugares de la clasificación.