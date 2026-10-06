Junto a Marc Coma

Fernando Alonso volverá al Rally Dakar en 2027 con un Aston Martin

El bicampeón mundial de Fórmula 1 regresará a la competencia en enero de 2027, siete años después de su debut. Correrá con un prototipo de la categoría T1+ gestionado por Prodrive y basado en el Dacia Sandrider que ganó la última edición. Marc Coma volverá a ser su copiloto.