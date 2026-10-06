A este Newell’s de Frank Kudelka no le interesa dar grandes saltos. No le interesa y, además, no le da la longitud de sus piernas como para arriesgarse tanto. Entonces, prefiere dar pasos cortitos y seguros hacia adelante, descubriendo de a poco un terreno firme y fértil que hace mucho tiempo que no pisaba.
Newell’s suma, no pierde y construye fortaleza de a poco
Esos son los aspectos que valoró el entrenador Frank Kudelka después del empate del sábado pasado de local ante Lanús. La “Lepra” lleva siete encuentros sin derrotas y se mantiene en puesto de clasificación
El empate del sábado pasado de local frente a Lanús, en un partido de desarrollo chato y mezquino, es una muestra cabal de esa postura que la “Lepra” ha asumido en este segundo semestre del año. Y por ahora, observando todas las tablas, le está dando buenos resultados.
Este equipo de Kudelka ha adquirido la capacidad de analizar correctamente la situación que se le presenta partido a partido. En la fecha anterior, supo identificar que Platense venía golpeado tras su eliminación de la Copa Libertadores y fue a buscar el triunfo, que finalmente se llevó de Vicente López a Rosario.
Y el sábado pasado, cuando comprobó que Lanús había llegado al “Coloso Marcelo Bielsa” con una actitud conservadora, jugó en espejo con su rival y prefirió sumar de a uno antes que arriesgar.
Con esa estrategia, Newell’s pasó de ser un equipo vulnerable y fácil de cachetear en el torneo pasado, a un conjunto difícil de vencer, que ya lleva siete partidos sin conocer la derrota.
Siete partidos sin conocer derrotas
Y se mantiene invicto de local en este Torneo Clausura, que no es un dato menor a la hora de construir esa confianza y esa fortaleza que el entrenador está buscando desde que llegó al club para su segundo ciclo al frente del plantel profesional.
“Estamos teniendo un encadenamiento de resultados más favorables que desfavorables, eso es bueno”, destacó Kudelka después del empate sin goles frente a Lanús, en un partido en que los arcos casi estuvieron de adorno. También pidió “bajar la ansiedad” y remarcó que el torneo presenta “una gran paridad”.
Para el técnico, Lanús fue un rival especialmente complejo por su experiencia y por la manera en que defiende. “Era un partido muy duro, muy difícil, ante un rival de mucho oficio, mucha experiencia, muchos logros, que sabe muy bien lo que hace dentro de la cancha”, analizó.
También ensayó una autocrítica: “Nos faltó ser más incisivos. Circulamos mucho, pero no encontrábamos la penetración al pie o al espacio”.
“Yo siempre me presento como un técnico que va a buscar el partido. Esa es la idea. Quiero que mi equipo plasme lo que trabaja en la cancha”, sostuvo. E inmediatamente aclaró: “Tengo que ser estratégico. Es momento de jugar manteniendo la zona de clasificación. Para nosotros ese es el objetivo”.
Entrando ya en zona de definición y a falta de solo cinco fechas para el cierre de la fase regular, Newell’s se mantiene en el sexto puesto de la Zona A del Torneo Clausura.
Acumula 17 puntos y lo interesante es que le sacó cuatro unidades al noveno (Estudiantes de La Plata, con 13 puntos), que es el primer que se está quedando afuera de los playoffs. Eso mantiene a salvo su puesto de acceso a los mata-mata al menos por una fecha más.
El próximo desafío en Mendoza
Kudelka lamentó la salida temprana de Lautaro Gianetti, uno de los pilares de este buen momento defensivo de su equipo. “Es una lástima porque es un jugador importantísimo para nosotros”, reconoció el técnico, aunque valoró especialmente la respuesta de Bruno Cabrera, quien ocupó su lugar.
“Somos un equipo. Está bueno que cuando uno, con mucha preponderancia como Lautaro, sale, quien entra lo haga casi a la altura. Eso es un buen tránsito”, destacó.
Más allá del resultado y de la importancia de seguir sumando en la pelea por la clasificación, Kudelka buscó dejar en claro que Newell’s no plantea los partidos únicamente desde la necesidad de rescatar puntos. “La consigna no es empatar para sumar. La consigna es hacer un campeonato digno donde podamos plasmar nuestras ideas”, concluyó.
El próximo encuentro para la “Lepra” será de visitante, el lunes feriado del 12 de octubre a las 18.30, frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, un rival directo en la zona ya que tiene los mismos puntos que Newell’s, pero se encuentra un escalón atrás por la diferencia de gol.