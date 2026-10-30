En México, encontrar velocidad también implica cuidar las temperaturas. A más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, el aire menos denso reduce la carga aerodinámica y dificulta la refrigeración.
La altura manda en México: los cambios de los equipos y el ajuste de Alpine
Seis escuderías presentaron novedades técnicas para el Gran Premio de México. La refrigeración concentró buena parte del trabajo, mientras que el equipo de Colapinto declaró una modificación por fiabilidad en la zona del escape.
Esa particularidad del Autódromo Hermanos Rodríguez obliga a los equipos de la Fórmula 1 a buscar un equilibrio entre el rendimiento y las necesidades de enfriamiento de sus autos. McLaren confirmó que la altura requiere ampliar su capacidad de refrigeración y recurrir a una configuración de máxima carga.
Seis de las once escuderías declararon novedades ante la FIA. Sin embargo, no todas responden al mismo propósito: junto con las soluciones de refrigeración aparecen cambios para ganar carga aerodinámica y adaptaciones por fiabilidad, como la presentada por Alpine.
El cambio de Alpine: El equipo de Franco Colapinto y Pierre Gasly recortó y modificó el perfil de una aletilla asociada a la salida del escape. La intervención fue declarada por fiabilidad, para responder a las condiciones ambientales y aerodinámicas de México.
Por su alcance y objetivo, se puede interpretar como una adaptación puntual para esta carrera. La documentación no le atribuye una ganancia de rendimiento ni la presenta como un nuevo paquete de desarrollo.
- McLaren: Amplió y rediseñó las branquias de refrigeración, extendiéndolas hacia adelante para atender las exigencias de la unidad de potencia.
- Ferrari: Agrandó la salida posterior de la carrocería y agregó paneles de branquias sobre los pontones. Aumenta la refrigeración a costa de eficiencia aerodinámica.
- Red Bull: Amplió las salidas de refrigeración de la cubierta del motor. También revisó los pontones y su unión con el piso para mejorar el flujo y ganar carga local.
- Racing Bulls: Ensanchó la salida superior trasera de la carrocería y sumó opciones de branquias delanteras para incrementar el flujo por los radiadores.
- Audi: Modificó el deflector del conducto de freno trasero para aumentar la carga aerodinámica local.
Mercedes, Williams, Aston Martin, Haas y Cadillac no declararon novedades técnicas para este evento.
Otra exigencia para los motores de 2026
La nueva generación de unidades de potencia añade una variable. La eliminación del MGU-H dejó al turbo sin el dispositivo eléctrico que podía ayudarlo a mantener su velocidad de giro o acelerarlo antes de que el piloto necesitara más potencia.
Así cobra relevancia el llamado *turbo lag*: la demora entre el momento en que se pisa el acelerador y la entrega de la potencia solicitada. Es uno de los aspectos que cambiaron con el reglamento de 2026 y que los equipos deben contemplar en el funcionamiento de sus motores.
Para este fin de semana, McLaren anticipó que su programa también incluye evaluar la refrigeración y trabajar con una carrocería de mayor capacidad de enfriamiento. El equipo estima que la altura reduce alrededor de un 20% la carga aerodinámica respecto de otros circuitos: una muestra de cuánto condiciona México la preparación de los autos.