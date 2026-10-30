Lewis Hamilton quiere terminar bien la temporada, pero también necesita que estas últimas cinco carreras le dejen respuestas a Ferrari. Qué conviene conservar del auto, dónde hace falta cambiar y cómo trabajar mejor son preguntas que el británico lleva consigo a México, mientras empieza a involucrarse cada vez más en el proyecto de 2027.
Hamilton ya piensa en la próxima Ferrari: “Las cinco carreras que quedan son como pruebas”
El británico quiere aprovechar el cierre del año para mejorar el equipo y trabajar sobre el auto de 2027. Sin abandonar la pelea por el segundo puesto de constructores, señaló al motor como la principal prioridad.
“Creo que estas próximas cinco carreras son como carreras de prueba”, explicó durante la jornada de prensa del jueves en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Ferrari todavía tiene un segundo puesto que defender en el campeonato de constructores. Hamilton lo sabe y lo incluyó entre los objetivos, aunque considera que este tramo también ofrece una oportunidad para revisar el camino recorrido.
“Es un momento para analizar cómo fue la temporada y seguir trabajando y modificando nuestros procesos. Creo que ya lo hemos hecho y las cosas están mejor”, sostuvo.
El motor, su principal pedido
En su segundo año con Ferrari, Hamilton consiguió una victoria en Barcelona y otros cinco podios. Son resultados que muestran parte del potencial del equipo, pero que también lo llevan a pensar cuánto más podrían haber conseguido sin algunas de sus limitaciones.
La primera que menciona es la potencia.
“Creo que el motor es probablemente la prioridad número uno. Tenemos fiabilidad, lo cual es bueno. Pero si igualáramos la potencia de los demás, estaríamos peleando por el campeonato este año”, afirmó.
Ese es el diagnóstico del británico. Por eso, mientras trabaja sobre el próximo auto, también insiste en la necesidad de contar con una unidad de potencia capaz de competir con Mercedes y Red Bull.
“Sé que todos están trabajando al máximo en la fábrica para intentar hacerlo y confío plenamente en ellos. No será fácil, pero es posible”, agregó.
Un Ferrari que responda más seguido
Hamilton también quiere un auto más constante. Explicó que el modelo actual puede funcionar bien cuando encuentran la puesta a punto adecuada, pero que ese equilibrio es difícil de sostener.
“Cuando acertás, es bueno, pero ese margen es muy estrecho y entrás y salís de él”, describió.
Ampliar ese margen es parte del pedido para 2027: que las buenas prestaciones aparezcan en más condiciones y que el equipo pueda aprovecharlas con mayor regularidad.
En ese trabajo, Lewis pretende cuidar lo que Ferrari ya consiguió. Su intención es conservar las virtudes de este año y sumar soluciones, sin perder aquello que sí funciona.
México será una nueva oportunidad para avanzar en ambas tareas: competir por un buen resultado y aprender para el próximo campeonato.
“Me encantaría que termináramos en un buen nivel. Creo que el equipo se lo merece y todos en la fábrica también. Vamos a intentar sacar lo mejor de cada fin de semana”, aseguró.