Max Verstappen tiene el segundo puesto del campeonato a seis puntos. Una buena carrera en México podría acercarlo todavía más o cambiar su posición en la tabla. Pero cuando le preguntaron cuánto le importaba terminar el año como subcampeón, respondió sin vueltas.
Verstappen pone el foco en 2027: “No me importa si termino segundo o quinto”
El neerlandés está cerca del subcampeonato, pero su prioridad es que Red Bull vuelva a tener un auto para pelear por el título. En México buscará corregir los problemas de Austin y sumar para la disputa con McLaren entre los constructores.
“No me importa demasiado, porque solo se trata de ser primero. Para mí, no importa si termino segundo o quinto”, dijo el jueves en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Verstappen llega cuarto, con George Russell y Lewis Hamilton por delante y Kimi Antonelli al frente del torneo. La recuperación de Red Bull le permitió acercarse a esa pelea, aunque su interés está puesto en conseguir un auto con el que pueda volver a buscar el título en 2027.
Las victorias de Malasia y Singapur, después de haber quedado cerca del triunfo en Azerbaiyán, devolvieron al equipo a los primeros planos. El tercer puesto de Austin prolongó esa presencia en el podio, pero también dejó dificultades que todavía necesitan resolver.
Mejorar no alcanza para conformarse
“Hemos mejorado mucho este año, pero estamos lejos de estar lo suficientemente satisfechos”, explicó Verstappen.
El neerlandés anticipó que habrá cambios importantes para el próximo campeonato. Quiere que el trabajo sobre el auto permita reunir las mejoras en un conjunto más equilibrado y competitivo.
Mientras tanto, hay una meta de equipo que sí lo ocupa en estas últimas cinco carreras.
“Lo único que queremos intentar conseguir es el tercer puesto en constructores. Eso es lo que creo que quiere el equipo, así que eso intentaremos hacer”, señaló.
Red Bull y McLaren llegan a México igualados con 355 puntos. En esa disputa, cada resultado puede tener un peso importante.
Qué necesita corregir Red Bull
Verstappen ganó cinco veces en México, pero evitó apoyarse en ese antecedente para pronosticar otra victoria. Primero quiere comprobar si el equipo puede solucionar lo que lo condicionó en Estados Unidos.
Según explicó, en Austin tuvo daños en el auto, algunos componentes no estuvieron donde esperaban y el motor tampoco funcionó con la potencia y el rendimiento deseados.
“Son muchas pequeñas cosas que contribuyen a perder tiempo por vuelta. Si las solucionás, naturalmente recuperás ritmo”, sostuvo.
La intención es completar un fin de semana con menos dificultades. Sin embargo, la altitud y las características del Hermanos Rodríguez obligan a evaluar nuevamente el comportamiento del conjunto.
México le dará una primera respuesta. Después quedarán otras cuatro carreras para seguir sumando con Red Bull y trabajar sobre el objetivo que más lo moviliza: volver a tener una oportunidad de ser primero.