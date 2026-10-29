GP de México

Russell reconoce la ventaja de Antonelli: “Este año estuvo a un nivel más alto que yo”

El británico habló de su relación con su compañero de Mercedes, que puede consagrarse campeón en México. Sin atribuir la diferencia a una tensión personal, puso el foco en su propia irregularidad: “Nunca tuve una temporada así en mi carrera”.