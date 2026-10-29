La primera frenada puede cambiar el orden de la carrera. El sector del estadio obliga a tener paciencia. Y la altura se hace sentir durante toda la vuelta. El Autódromo Hermanos Rodríguez recibe este fin de semana a la Fórmula 1 con una combinación particular de velocidad, poco agarre y tribunas que acompañan cada paso de los pilotos.
GP de México, una prueba de altura: las claves del circuito donde Antonelli puede hacer historia
El Hermanos Rodríguez combina largas rectas, frenadas exigentes y un estadio que convierte el paso de los autos en un espectáculo. Cómo influye el aire menos denso y dónde podrán utilizarse los sistemas de aerodinámica activa y asistencia eléctrica para adelantar.
A ese escenario se suma la posibilidad de una definición histórica: Kimi Antonelli necesita terminar noveno para asegurar el campeonato 2026 y convertirse, con 20 años, en el campeón más joven de la categoría.
Pero antes de pensar en la consagración, deberá completar una carrera de 71 vueltas en un trazado que exige adaptar tanto la conducción como el funcionamiento del auto. El circuito tiene 4,304 kilómetros y 17 curvas, con una distancia total de carrera de 305,354 kilómetros.
Mucho alerón, menos agarre
La principal diferencia con otros escenarios está en sus más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, que lo convierten en el circuito más alto del calendario.
El aire menos denso reduce la resistencia al avance y permite alcanzar velocidades elevadas en las rectas. Pero también disminuye la carga aerodinámica, la fuerza que ayuda a mantener el auto adherido al suelo en las curvas.
Por eso, los equipos utilizan configuraciones de alta carga y, aun así, los pilotos sienten que les falta agarre. La altura también dificulta la refrigeración y aumenta la exigencia física.
La primera mitad de la vuelta incluye frenadas fuertes en las que es necesario controlar las transferencias de peso y evitar bloqueos. Después aparece una secuencia de curvas enlazadas donde el auto puede deslizar y perder estabilidad.
También importa cuánto se utilizan los pianos. Subirse demasiado puede desacomodar el vehículo y comprometer la siguiente curva: una dificultad adicional cuando el agarre ya es limitado.
El estadio: lento, cercano y sin margen para distraerse
El último sector cambia el ritmo. Los autos ingresan al antiguo estadio de béisbol y circulan a baja velocidad frente a tribunas que ofrecen una vista poco habitual: el público puede observar muy de cerca el trabajo de los pilotos.
Es uno de los lugares más reconocibles del campeonato y también el espacio donde se realiza la ceremonia del podio.
Sin embargo, que las curvas sean lentas no significa que resulten sencillas, especialmente sobre la penúltima curva, hacia la derecha, donde la escasa adherencia y la cercanía del muro pueden convertir un error pequeño en un accidente.
La salida de ese sector permite volver a acelerar hacia la recta principal. Haber conservado la estabilidad y encontrado una buena tracción será importante para defender una posición o preparar un ataque.
Tres zonas de aerodinámica activa y un punto para habilitar el adelantamiento
La visita de 2026 incorpora otra cuestión para seguir: cómo se utilizarán los nuevos recursos aerodinámicos y eléctricos.
El Straight Mode, o modo de recta, modifica la posición de elementos de los alerones delantero y trasero para reducir la resistencia al aire. El auto conserva una configuración de mayor carga para doblar y adopta otra más eficiente al acelerar en las zonas habilitadas.
A diferencia del antiguo DRS, su utilización no depende de estar a menos de un segundo de otro vehículo. Está previsto para emplearse en cada vuelta en condiciones de seco, dentro de los sectores autorizados.
En México habrá tres zonas: la recta principal, el tramo entre las curvas 3 y 4 y el recorrido entre las curvas 11 y 12.
El Overtake Mode, o modo de adelantamiento, cumple una función diferente. Permite disponer de un perfil adicional de potencia eléctrica y recuperar más energía, con el objetivo de sostener una velocidad elevada durante más tiempo.
Para acceder a esa asistencia en la vuelta siguiente, el piloto debe pasar por el punto de detección a menos de un segundo del auto que lo precede.
En el Hermanos Rodríguez, la detección estará en la curva 14 y la línea de activación se ubicará en la entrada de la curva 17. La distancia entre dos autos en el estadio, por lo tanto, también tendrá importancia para las posibilidades de ataque posteriores.
Un escenario con historia propia
El circuito fue construido en 1959 en el parque deportivo Magdalena Mixiuhca. Recibió una carrera de Fórmula 1 fuera del campeonato en 1962 y su primer Gran Premio puntuable en 1963, ganado por Jim Clark.
Su presencia en el Mundial se divide en tres etapas: 1963-1970, 1986-1992 y desde 2015, con la excepción de 2020. El regreso más reciente incluyó modificaciones en el recorrido y el paso por el estadio, conservando parte de la histórica Peraltada.
Max Verstappen es el máximo ganador, con cinco victorias, mientras que el récord de vuelta en carrera pertenece a Valtteri Bottas: 1m17s774, establecido en 2021.
México también fue escenario de consagraciones de John Surtees, Graham Hill y Lewis Hamilton. Este domingo, Antonelli puede sumarse a esa historia. Para Sergio Pérez, la cita tendrá otro significado especial: si toma la salida, alcanzará sus 300 largadas en Grandes Premios y lo hará ante su público.
Entre la posible coronación y la celebración del piloto local, el Hermanos Rodríguez tendrá motivos para hacerse escuchar. En pista, la altura y el agarre volverán a exigir que cada oportunidad se construya desde la curva anterior.