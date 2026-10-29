Fórmula 1

GP de México, una prueba de altura: las claves del circuito donde Antonelli puede hacer historia

El Hermanos Rodríguez combina largas rectas, frenadas exigentes y un estadio que convierte el paso de los autos en un espectáculo. Cómo influye el aire menos denso y dónde podrán utilizarse los sistemas de aerodinámica activa y asistencia eléctrica para adelantar.