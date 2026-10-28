F1

México recibe a la Fórmula 1 con Antonelli a un paso de la historia

Al italiano le alcanza con terminar noveno para convertirse, con 20 años, en el campeón más joven de la categoría. La altura, las fuertes frenadas y una largada de más de 800 metros marcan el desafío del Autódromo Hermanos Rodríguez.