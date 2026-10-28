La Fórmula 1 llega a México con la posibilidad de definir el campeonato 2026. Después de su victoria en Austin, Kimi Antonelli buscará dar el último paso hacia una consagración que marcaría un récord de precocidad en la categoría.
México recibe a la Fórmula 1 con Antonelli a un paso de la historia
Al italiano le alcanza con terminar noveno para convertirse, con 20 años, en el campeón más joven de la categoría. La altura, las fuertes frenadas y una largada de más de 800 metros marcan el desafío del Autódromo Hermanos Rodríguez.
La oportunidad aparece en un escenario que exige cuidados particulares. En el Autódromo Hermanos Rodríguez, la altura modifica el comportamiento de los autos, complica la refrigeración y obliga a encontrar un equilibrio entre velocidad, agarre y resistencia mecánica.
México será la 19ª fecha del calendario y la segunda escala de la seguidilla americana, entre Austin y São Paulo. La carrera está prevista para el domingo 1 de noviembre, a las 17 de Argentina, sobre 71 vueltas.
Antonelli cerca del título, Russell y Hamilton separados por un punto
Antonelli llega con nueve victorias en la temporada y 123 puntos de ventaja sobre George Russell. En su segundo año en la Fórmula 1, terminar entre los nueve primeros le permitirá asegurar su primera corona sin depender de otros resultados. Si lo consigue, será campeón con 20 años y con cuatro Grandes Premios todavía por disputarse.
Russell, ganador de tres carreras este año, conserva posibilidades matemáticas, aunque su margen es mínimo. Para mantener abierta la definición necesita ganar y que su compañero termine fuera de los nueve primeros.
El británico también debe atender otro frente: Lewis Hamilton está apenas un punto detrás y amenaza su segundo lugar en el campeonato. El piloto de Ferrari es el otro aspirante que todavía puede impedir la consagración de Antonelli en México, pero también necesita una victoria y un resultado desfavorable del líder.
La pelea por el subcampeonato puede sostener el interés en las últimas fechas, aun si la corona queda definida este domingo.
Por qué la altura cambia todo
Ubicado a 2.238 metros sobre el nivel del mar, el circuito mexicano presenta una combinación que puede parecer contradictoria: los autos utilizan configuraciones de alta carga aerodinámica y, aun así, alcanzan velocidades elevadas en las rectas.
La explicación está en el aire menos denso. Por un lado, ofrece menor resistencia al avance y permite que los vehículos desarrollen más velocidad. Por otro, reduce la carga aerodinámica, es decir, la fuerza que ayuda a mantenerlos pegados al asfalto al doblar.
Por eso se necesitan alerones con mucha carga, aunque el agarre disponible sigue siendo menor que el que ofrecería una configuración similar en un circuito a nivel del mar. Para los pilotos, eso se traduce en autos que pueden resultar más difíciles de controlar en las curvas.
La altura también complica la refrigeración. Hay menos aire disponible para enfriar el motor y los frenos, incluso cuando la temperatura ambiente no es especialmente elevada. Las entradas de aire y las aberturas de la carrocería adquieren importancia para mantener los distintos componentes dentro de sus temperaturas de funcionamiento.
En México, encontrar velocidad también exige cuidar la mecánica.
Una largada que puede cambiar el orden
El trazado tiene 4,304 kilómetros y 17 curvas. Combina rectas largas, frenadas fuertes, una secuencia de curvas rápidas enlazadas y un sector final lento dentro del estadio.
Uno de los momentos decisivos aparece apenas se apagan las luces. Desde la primera posición de la grilla de partida hasta la frenada de la curva 1 hay unos 830 metros. Esa distancia permite que quienes vienen detrás aprovechen la succión del auto de adelante para ganar velocidad e intentar avanzar.
Largar primero ofrece una ventaja, pero también deja al líder expuesto durante ese recorrido. La elección de la trayectoria, el momento de frenar y el espacio disponible pueden modificar el orden de los primeros puestos antes de completar la primera secuencia de curvas.
La clasificación y la salida tendrán un peso importante, especialmente si después resulta difícil seguir de cerca a otro auto y concretar un adelantamiento.
El estadio y el desafío de pasar
El paso por el antiguo estadio de béisbol ofrece una de las imágenes más reconocibles de la Fórmula 1. Las tribunas rodean un sector donde los autos circulan a baja velocidad y el público puede observarlos muy de cerca. Allí también se realiza la ceremonia del podio.
Ese ambiente convierte a México en una fecha especial, aunque la intensidad de las tribunas no siempre se refleja en una carrera con muchos cambios de posiciones. El sector del estadio tiene un enorme atractivo visual, pero ofrece pocas oportunidades para adelantar.
El agarre y el comportamiento de los neumáticos también influyen. Las estrategias de una parada han sido una alternativa habitual, aunque los entrenamientos deberán mostrar qué posibilidades existen este año. La nueva generación de autos y la gestión de la energía eléctrica agregan elementos que habrá que observar durante el fin de semana.
Tener mejor ritmo será importante; encontrar el momento y el lugar para aprovecharlo puede resultar igual de determinante.
Un circuito acostumbrado a las definiciones
Construido en 1959, el Autódromo Hermanos Rodríguez recibió una carrera de Fórmula 1 fuera del campeonato en 1962. Su primer Gran Premio puntuable llegó un año después, con victoria de Jim Clark.
México regresó al calendario en 2015 y volvió a ser escenario de definiciones: Lewis Hamilton aseguró allí los títulos de 2017 y 2018. Ahora, Antonelli tiene la posibilidad de sumar su nombre a esa historia.
La última edición fue ganada por Lando Norris, que partió desde la pole y terminó por delante de Charles Leclerc y Max Verstappen. El neerlandés conserva el récord de triunfos en este escenario, con cinco.
Este domingo, el circuito mexicano puede volver a quedar ligado a una consagración. Antonelli tiene las cuentas a su favor, pero deberá atravesar la primera frenada, controlar las temperaturas y completar la carrera que necesita para transformar esa posibilidad en su primer campeonato.