El argentino terminó las pruebas de postemporada de la Fórmula 3 con una mejora en Barcelona. El piloto de Campos Racing se ubicó noveno durante la mañana del martes, cuando se registraron los mejores tiempos del ensayo, y completó una jornada de 89 vueltas en el Circuit de Barcelona-Catalunya.
Colnaghi cerró las pruebas de Fórmula 3 entre los diez mejores en Barcelona
Mattia fue noveno en la sesión matutina, a 316 milésimas del mejor tiempo. Completó 89 vueltas este martes y acumuló 144 en las dos jornadas con Campos Racing, como parte de su preparación para 2027.
Su mejor registro fue de 1m28s218, a 316 milésimas del japonés Taito Kato, quien encabezó la sesión con el ART Grand Prix y consiguió la vuelta más rápida de los dos días: 1m27s902.
Para Colnaghi, que competirá con Campos en 2027, el cierre permitió sumar kilómetros y continuar el trabajo junto a sus ingenieros antes del receso. Entre las dos jornadas completó 144 vueltas: 55 el lunes y otras 89 este martes.
Una mañana con tiempos ajustados
La última jornada comenzó con una intensa actividad y varios cambios al frente. Kato apareció primero en los primeros minutos, luego Alessandro Giusti tomó la referencia y más tarde Ernesto Rivera puso a Campos en lo más alto.
Las simulaciones de clasificación dejaron diferencias muy pequeñas. En un momento, los siete primeros estuvieron separados por apenas 186 milésimas, antes de que los pilotos colocaran neumáticos nuevos para buscar otra vuelta rápida.
Kato terminó por imponerse con 1m27s902, apenas 12 milésimas por delante de Rivera. Giusti fue tercero, a 69 milésimas, seguido por Reza Seewooruthun y Yevan David.
Colnaghi completó 31 vueltas y se ubicó noveno. Su registro fue 1s264 más rápido que su mejor marca del lunes, aunque la comparación entre jornadas debe considerar los distintos programas de trabajo y las condiciones de pista.
La mañana tuvo dos interrupciones con bandera roja: la primera por un golpe de Dion Gowda contra las barreras en la curva ocho y la segunda por una salida de Seewooruthun a la leca en la curva diez.
La tarde estuvo dedicada a las tandas largas
En la segunda sesión cambió el enfoque general del trabajo. Los equipos priorizaron las simulaciones de carrera y las tandas largas, por lo que los tiempos quedaron lejos de los registros matutinos.
Niccolò Maccagnani marcó al comienzo un tiempo de 1m29s994 con el Trident que nadie mejoró. Dion Gowda y James Egozi, ambos de AIX Racing, terminaron segundo y tercero.
Colnaghi sumó otras 58 vueltas y quedó 24°, con 1m33s300. La posición corresponde a una sesión en la que predominó la acumulación de kilómetros sobre la búsqueda de velocidad a una vuelta. Sus compañeros Rivera y Salim Hanna finalizaron 15° y 23°, respectivamente.
La tarde también tuvo una bandera roja, provocada por la detención del auto de Zhenrui Chi, de MP Motorsport.
Con la bandera a cuadros terminó la actividad en pista de la Fórmula 3 en 2026. Mattia cerró el ensayo con su mejor tiempo entre los diez primeros y más experiencia junto al equipo con el que afrontará la próxima temporada.