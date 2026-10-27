Automovilismo

Colnaghi cerró las pruebas de Fórmula 3 entre los diez mejores en Barcelona

Mattia fue noveno en la sesión matutina, a 316 milésimas del mejor tiempo. Completó 89 vueltas este martes y acumuló 144 en las dos jornadas con Campos Racing, como parte de su preparación para 2027.