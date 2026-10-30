A Lando Norris no le cuesta señalar los problemas del McLaren. Los conoce desde adentro del auto y los viene padeciendo durante la temporada. Pero cuando hace un balance del año, también quiere poner sobre la mesa el punto de partida: un equipo que comenzó lejos de los primeros puestos y que consiguió volver a ganar.
Norris defiende a McLaren: “Empezamos muy atrás y hemos hecho un buen trabajo”
El campeón vigente reconoció que el auto fue difícil de manejar durante toda la temporada, pero destacó la recuperación del equipo. Junto con Oscar Piastri, busca sostener la pelea con Red Bull por el tercer puesto de constructores.
En México, el campeón vigente defendió ese recorrido, aun cuando las últimas carreras dejaron a la escudería con menos protagonismo y a Red Bull cada vez más cerca.
“El auto ha sido horrible y difícil de manejar durante toda la temporada. Simplemente, otros equipos han traído muchas más mejoras y han progresado más que nosotros”, explicó durante la jornada de prensa del jueves.
Su descripción fue dura con el comportamiento del monoplaza. La evaluación del trabajo del equipo, en cambio, tuvo otro tono.
“El equipo sigue haciendo un buen trabajo, teniendo en cuenta que al principio del año estábamos a casi un segundo y medio, a un segundo. El hecho de que incluso hayamos estado cerca de ganar tres carreras fue un logro bastante importante”, sostuvo.
Mirar también desde dónde empezaron
La adaptación al nuevo reglamento fue complicada para McLaren. Uno de los momentos más difíciles llegó en China, donde ni Norris ni Oscar Piastri pudieron largar la carrera.
Con el avance de la temporada, el equipo consiguió recuperar terreno. Lando ganó de manera consecutiva en Hungría y Países Bajos, mientras que en Madrid perdió la posibilidad de sumar otra victoria por un Virtual Safety Car que apareció en un momento desfavorable.
Esos resultados forman parte de lo que el británico quiere rescatar, aunque las expectativas de un equipo que viene de ser campeón sean mucho más altas.
“Creo que hemos tenido un año bastante bueno si lo miramos desde esa perspectiva. Por supuesto, nos exigimos muchísimo y queremos ganar todo lo que podamos”, señaló.
“Empezamos muy atrás al comienzo de la temporada y hemos hecho un buen trabajo para acercarnos. Lo hemos hecho mejor que la mayoría de los otros equipos de la grilla”, agregó.
La pelea que queda con Red Bull
McLaren llega a México igualado con Red Bull en 355 puntos, en la disputa por el tercer puesto del campeonato de constructores. Las recientes victorias de Max Verstappen en Malasia y Singapur ayudaron al equipo de Milton Keynes a alcanzar esa posición.
Piastri reconoce que sostener la pelea será exigente. Su diagnóstico es que Red Bull tiene hoy una competitividad más constante, aunque McLaren todavía espera incorporar rendimiento al auto.
“Tenemos que seguir luchando. Creo que en este momento sabemos que no somos tan competitivos de manera consistente como Red Bull, pero seguimos sumando prestaciones y pueden pasar muchas cosas”, explicó.
El australiano mencionó la fiabilidad como un factor que puede influir en las últimas carreras, pero también dejó claro que necesitan avanzar por sus propios medios.
“En rendimiento puro, necesitamos dar algunos pasos adelante. Todavía tenemos algunas cosas que llegarán al auto y que esperamos que ayuden”, sostuvo.
Con parte del trabajo ya orientado a 2027, McLaren afrontará las cinco fechas restantes con esa doble tarea: preparar el próximo proyecto y aprovechar lo que todavía puede conseguir en este campeonato.
Norris pide valorar la recuperación. Piastri admite la dificultad de lo que viene. Los dos coinciden en que todavía hay una pelea por dar.