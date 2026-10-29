Kimi Antonelli no estuvo frente a los micrófonos este jueves, pero su nombre ocupó un lugar importante en la previa del Gran Premio de México. Mientras el italiano descansaba para recuperarse de un cuadro viral, Franco Colapinto reconoció el crecimiento que lo llevó hasta la posibilidad de asegurar su primer campeonato de Fórmula 1.
Colapinto elogió a Antonelli: “Es impresionante cuánto creció desde el año pasado”
El argentino destacó la evolución del líder del campeonato y cómo sostuvo la presión de estar adelante siendo tan joven. Kimi se ausentó de la jornada de prensa por un cuadro viral y Mercedes esperaba su regreso el viernes. En México puede convertirse en el campeón más joven de la Fórmula 1.
El piloto de Alpine puso el foco en algo que va más allá de las victorias: la manera en que Antonelli mejoró desde su temporada de debut y sostuvo la responsabilidad de liderar el Mundial con apenas 20 años.
“Es una historia muy buena y, sinceramente, hizo un trabajo increíble este año. Cuando ves cuánto creció y mejoró desde la temporada pasada, es impresionante. Por supuesto, muy bien hecho por él y por el equipo”, expresó el argentino.
El reconocimiento llega en un momento decisivo. Después de ganar en Austin, Antonelli desembarcó en México con nueve triunfos en la temporada y una ventaja de 123 puntos sobre George Russell. Terminar entre los nueve primeros el domingo le permitirá asegurar la corona sin depender de otros resultados.
Colapinto explicó que no compartieron competencias durante sus etapas de formación, debido a la diferencia de edad. Su valoración se concentró en el recorrido reciente del italiano, que llegó a Mercedes en 2025 para ocupar el asiento que dejó Lewis Hamilton.
Desde entonces, Antonelli pasó del aprendizaje de su primer año a encabezar la lucha por el campeonato. Para Franco, mantenerse en ese lugar también merece atención.
“Claramente fue el favorito desde las primeras carreras y se mantuvo ahí con toda la presión que eso implica”, señaló.
Estar al frente significa que cada resultado se analiza en función del título. Una buena actuación fortalece la candidatura; un error puede abrir preguntas sobre la capacidad para sostenerla. Colapinto destacó cómo respondió el italiano a esa exigencia.
“Sabés lo difícil que es estar al frente de un campeonato de Fórmula 1 por primera vez en tu vida y siendo tan joven”, agregó.
Reconoció que Antonelli contó con un auto para ganar, pero destacó cómo aprovechó esa posibilidad: respondió bajo presión y sostuvo su rendimiento al frente del campeonato.
“Muy consistente, muy fuerte”, lo definió. Para el argentino, el mérito del italiano también está en haber mantenido ese nivel a una edad en la que todavía está construyendo su experiencia en la Fórmula 1.
Sus palabras reconocen tanto el rendimiento como la evolución de un piloto que disputa su segunda temporada en la categoría. Antonelli todavía debe completar el trabajo, pero llega a México con la posibilidad de resolver el campeonato cuando aún quedarían cuatro Grandes Premios por disputarse.
Una pausa antes del fin de semana decisivo
La preparación del líder tuvo una alteración este jueves. Mercedes informó que Antonelli se encontraba recuperándose de un cuadro viral y que no participaría de la actividad con los medios.
La FIA lo dispensó de sus obligaciones de prensa como medida de precaución, para darle tiempo de descansar antes del comienzo de los entrenamientos.
“Esperamos que esté de regreso mañana”, indicó la escudería.
La expectativa era que pudiera reincorporarse el viernes. Hasta ese momento no se había anunciado que fuera a perderse ninguna sesión en pista, por lo que su ausencia quedó limitada a la jornada de medios.
Ese es el horizonte que lo espera en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Por ahora, Mercedes busca que recupere fuerzas para volver al auto. Colapinto, mientras tanto, resumió el mérito que observa en su campaña: haber crecido, mejorado y sostenido la presión de estar adelante cuando todo eso todavía era nuevo para él.