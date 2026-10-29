GP de México

Colapinto elogió a Antonelli: “Es impresionante cuánto creció desde el año pasado”

El argentino destacó la evolución del líder del campeonato y cómo sostuvo la presión de estar adelante siendo tan joven. Kimi se ausentó de la jornada de prensa por un cuadro viral y Mercedes esperaba su regreso el viernes. En México puede convertirse en el campeón más joven de la Fórmula 1.