Charles Leclerc empezó el Gran Premio de México al frente de las dos primeras prácticas, aunque con una ventaja ajustada al cerrar el viernes. El piloto de Ferrari marcó 1m17s827 en el segundo entrenamiento y apenas separó poco más de una décima a sus dos escoltas: Lando Norris terminó a 0s103 y George Russell, a 0s106.
Leclerc marca el paso en México, con Norris y Russell a una décima
El piloto de Ferrari lideró las dos prácticas del viernes. McLaren y Mercedes quedaron cerca en la segunda sesión, mientras que el desgaste de los neumáticos abre distintas posibilidades para la carrera.
Los tres realizaron sus mejores vueltas con neumáticos blandos, después de comenzar la sesión con medios. Pero el trabajo de Leclerc también dejó otro dato favorable para Ferrari: además de encabezar los tiempos con el compuesto más blando, fue el más rápido con la goma media.
Las diferencias en los programas aparecieron al preparar la carrera. Norris y Russell utilizaron blandos para sus tandas largas, mientras que Leclerc volvió a un juego usado de medios después de completar la simulación de clasificación. Esa elección obliga a tomar con cuidado las comparaciones directas del ritmo entre los tres.
El viernes dejó así dos primeras señales: una pelea ajustada en la vuelta rápida y un escenario de carrera que todavía admite caminos distintos.
Una pista que mejoró rápido
Leclerc ya había encabezado la primera práctica con 1m18s128, por delante de Kimi Antonelli, quien registró 1m18s787. El tercer puesto quedó en manos de Frederik Vesti: el danés giró en 1m18s861 con Mercedes y fue el más veloz entre los pilotos que reemplazaron a los titulares durante esa sesión.
El comienzo de la actividad tuvo el bajo nivel de adherencia habitual del circuito mexicano, pero la pista mejoró rápidamente. Según el análisis de Pirelli, la evolución fue favorecida también por el paso de las categorías de apoyo y permitió encontrar condiciones mejores que las del año anterior.
Simone Berra, ingeniero jefe de la marca, señaló además que la pérdida de carga aerodinámica por la altura parece menos marcada con los autos del reglamento actual. Esa es una de las posibles explicaciones para los tiempos competitivos que se registraron desde el primer día.
La segunda práctica se desarrolló con unos 26 grados de temperatura ambiente y un asfalto que descendió hasta los 34 grados, en condiciones algo más frescas que las de la sesión inicial.
El desgaste deja abierta la estrategia
Los compuestos medios y blandos concentraron la mayor parte del trabajo del segundo entrenamiento. Solo cuatro pilotos utilizaron también los duros, que habían tenido mayor presencia al comienzo de la primera práctica.
Segun los tiempos de vueltas tanto el neumático medio como el blando funcionaron bien, con una diferencia de rendimiento cercana a las ocho décimas. La goma blanda pudo aprovechar especialmente sus características sobre un circuito que ofrece poca adherencia natural.
Sin embargo, las tandas largas mostraron un desgaste que deberá entrar en los cálculos para el domingo. El análisis inicial permite contemplar tanto una carrera a una parada, con mayor cuidado de los neumáticos, como una estrategia de dos detenciones.
Otro aspecto a seguir será el *graining*, la formación de pequeñas acumulaciones de goma en la superficie del neumático, que apareció de manera localizada en el delantero izquierdo. Pirelli observó una mejora entre las dos sesiones y espera que el fenómeno pueda reducirse si la pista continúa ganando adherencia.
Leclerc cerró el viernes con las mejores referencias, pero la cercanía de Norris y Russell dejó poco margen. Ferrari tiene un comienzo alentador; la clasificación y la evolución de los neumáticos deberán mostrar cuánto puede sostener de esa ventaja.