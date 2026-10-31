Max Verstappen fue duro con Liam Lawson después del contacto que protagonizaron el viernes en México. Cuestionó su comportamiento en pista y hasta hizo referencia a su continuidad en Racing Bulls. Más tarde, los comisarios sancionaron a los dos: cada uno perderá una posición en la grilla de partida y recibirá un punto de penalización en su superlicencia.
Verstappen apuntó contra Lawson, pero los comisarios sancionaron a los dos
El neerlandés cuestionó al piloto de Racing Bulls y mencionó que estaba peleando por conservar su asiento. Después del roce en la segunda práctica de México, ambos recibieron un puesto de penalización para la carrera.
El incidente dejó daños en ambos autos y provocó una bandera roja. Ocurrió durante un entrenamiento, cuando ninguno de los dos estaba completando una vuelta rápida: Verstappen preparaba su siguiente intento y Lawson transitaba una vuelta de enfriamiento antes de volver a acelerar. Esa circunstancia también formó parte del análisis de los comisarios.
Qué pasó en pista
Los dos habían cedido sus autos durante la primera práctica: Ayumu Iwasa condujo el Red Bull de Verstappen y Nikola Tsolov se subió al Racing Bulls de Lawson. Por eso, la segunda sesión marcó el comienzo de su trabajo en pista en este Gran Premio.
El cruce se produjo en los primeros minutos, al ingresar al sector del estadio del Autódromo Hermanos Rodríguez. Verstappen superó a Lawson en la aproximación a la curva 12 y el neozelandés intentó recuperar el lugar en el siguiente viraje hacia la izquierda.
En esa secuencia, el Red Bull saltó sobre el piano y regresó a la pista a la par del Racing Bulls. El contacto dañó el piso del auto de Max y el alerón delantero del de Liam. Los restos sobre el asfalto obligaron a interrumpir la actividad para retirarlos.
Después, ambos pudieron continuar con sus programas. Verstappen terminó quinto y Lawson, noveno.
La crítica de Max
Al finalizar la práctica, cuando todavía no se conocía la sanción, Verstappen rechazó que lo ocurrido pudiera explicarse como un encuentro desafortunado.
“No creo que se pueda llamar mala suerte”, respondió. Para el neerlandés, Lawson debía haber actuado con mayor inteligencia. Y fue más allá al relacionar la maniobra con la situación del neozelandés dentro de Racing Bulls.
“Cuando estás peleando por tu asiento, tampoco es un comportamiento muy inteligente”, sostuvo.
La referencia apuntó a un futuro que el equipo todavía no había confirmado: Racing Bulls aún no había anunciado su formación para 2027.
Alan Permane, responsable de la escudería, tuvo una mirada distinta sobre el reparto de responsabilidades. Consideró el episodio completamente innecesario y dirigió su cuestionamiento a ambos pilotos. También sostuvo que los dos podían hacerlo mejor.
Los motivos de la sanción
Los comisarios escucharon a los pilotos y a los representantes de los equipos, y revisaron las imágenes. En sus resoluciones calificaron la conducta de ambos como inaceptable y dejaron asentado que los dos reconocieron que las maniobras habían sido innecesarias y torpes.
La decisión tuvo en cuenta una advertencia realizada ese mismo viernes durante la reunión de jefes de equipo y los antecedentes de episodios similares en entrenamientos. Por eso, resolvieron aplicar una penalización en la grilla en lugar de una advertencia formal.
Además del puesto que perderá cada uno para la carrera, el punto impuesto en la superlicencia dejó a Verstappen con uno acumulado y a Lawson con cuatro dentro del período de doce meses.