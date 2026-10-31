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Colapinto fue 12º en la última práctica de México y quedó por delante de Gasly

El argentino superó por 22 milésimas su compañero en una sesión dedicada a mejorar el ritmo de clasificación. Norris fue el más rápido, apenas una milésima por delante de Antonelli

Franco Colapinto finalizó en el 12° lugar en la tercera práctica libre del Gran Premio de México, superando a su compañero Pierre Gasly por apenas 22 milésimas.Franco Colapinto finalizó en el 12° lugar en la tercera práctica libre del Gran Premio de México, superando a su compañero Pierre Gasly por apenas 22 milésimas.
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Franco Colapinto cerró la tercera práctica del Gran Premio de México en el puesto 12, después de una sesión enfocada en mejorar el rendimiento del Alpine a una vuelta. Marcó 1:18.652 y terminó inmediatamente por delante de Pierre Gasly, al que superó por apenas 22 milésimas.

Con un registro de 1:18.652, Colapinto buscó afinar la puesta a punto de su Alpine a una vuelta de cara a la sesión de clasificación.Con un registro de 1:18.652, Colapinto buscó afinar la puesta a punto de su Alpine a una vuelta de cara a la sesión de clasificación.

La referencia fue Lando Norris, con 1:17.600. Kimi Antonelli quedó segundo a una sola milésima y Charles Leclerc, que había encabezado las dos sesiones del viernes, fue tercero a 117 milésimas. Tres equipos ocuparon los primeros lugares antes de una clasificación que se presenta abierta.

Franco buscó mejorar a una vuelta

Colapinto había terminado el viernes conforme con el comportamiento del auto con mucha carga de combustible. Con esa primera referencia para la carrera, el trabajo del sábado apuntó a encontrar el tiempo que faltaba en las vueltas rápidas.

Uno de los aspectos que se buscó mejorar fue la frenada, especialmente importante en los sectores de mayor desaceleración del Autódromo Hermanos Rodríguez. El objetivo era llegar a la clasificación con un auto que le permitiera aprovechar mejor cada intento.

Colapinto concluyó en el puesto 12 tras quedar a 1.052 de la referencia fijada por Lando Norris en la previa de la qualy.Colapinto concluyó en el puesto 12 tras quedar a 1.052 de la referencia fijada por Lando Norris en la previa de la qualy.

Franco quedó a 1.052 de Norris. Gasly terminó 13º, con 1:18.674, después de trabajar en el ajuste del balance para la clasificación y completar también rodaje con mucha carga de combustible pensando en el domingo.

Los tiempos dejaron a los dos Alpine muy cerca entre sí. Por delante apareció Nico Hülkenberg, 11º, mientras que los Racing Bulls volvieron a mostrarse competitivos: Liam Lawson fue noveno y Arvid Lindblad, décimo.

Norris y Antonelli, separados por una milésima

La pelea en la punta cambió durante los últimos intentos con neumáticos blandos. Antonelli había pasado al frente, pero Norris consiguió desplazarlo por la diferencia mínima.

El piloto argentino centró el trabajo del sábado en ajustar la frenada y mejorar el rendimiento con neumáticos blandos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.El piloto argentino centró el trabajo del sábado en ajustar la frenada y mejorar el rendimiento con neumáticos blandos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El italiano volvió a mostrarse competitivo en un fin de semana en el que puede asegurar su primer campeonato mundial. Antes de pensar en esa posibilidad, tendrá la clasificación como siguiente paso.

Oscar Piastri terminó cuarto y Max Verstappen, quinto. El neerlandés manifestó problemas con los frenos durante la sesión. Lewis Hamilton fue sexto, después de que Ferrari reemplazara preventivamente su unidad de potencia por otra del conjunto ya utilizado, sin penalización. George Russell e Isack Hadjar completaron los ocho primeros.

Pérez y Bortoleto, sin tiempos

Sergio Pérez y Gabriel Bortoleto no registraron vueltas rápidas. Cadillac y Audi realizaron cambios preventivos de sus respectivas unidades de potencia, lo que les quitó rodaje antes de la clasificación. En el caso del mexicano, el equipo confirmó que utilizaría una unidad usada, sin sanción.

Alpine completó los ensayos sabatinos con Colapinto (12°) y Gasly (13°) muy juntos en el clasificador antes de salir a pelear por la grilla.Alpine completó los ensayos sabatinos con Colapinto (12°) y Gasly (13°) muy juntos en el clasificador antes de salir a pelear por la grilla.

En Haas, Ryo Hirakawa completó 32 vueltas en su preparación para reemplazar a Esteban Ocon durante el resto del fin de semana. El japonés terminó 19º, mientras que Oliver Bearman fue 15º.

La clasificación se disputará este sábado desde las **18 de Argentina**. Para Colapinto, será el momento de comprobar cuánto pudo avanzar Alpine en el trabajo a una vuelta.

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