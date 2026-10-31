F1

El récord de Vettel que Antonelli puede superar este domingo en México

En 2010, el alemán se convirtió en el campeón más joven de la Fórmula 1, con 23 años y 134 días. Ante la posibilidad de que Kimi Antonelli mejore esa marca, hacemos un repaso por la temporada que terminó con su primera consagración en Abu Dhabi.