Franco Colapinto ganó una posición para la largada del Gran Premio de México después de que los comisarios descalificaran a Liam Lawson de la clasificación. El argentino partirá desde el puesto 11 este domingo, mientras que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, avanzará al noveno lugar.
Colapinto largará 11° en México tras la descalificación de Liam Lawson
Una infracción técnica dejó al piloto de Racing Bulls en el fondo de la parrilla y adelantó a los dos Alpine. La carrera comenzará este domingo a las 17 de Argentina.
La carrera comenzará a las 17, hora argentina, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Lawson, que había accedido a la Q3 y figuraba noveno antes de esta resolución, deberá salir desde el fondo de la parrilla por un incumplimiento del reglamento técnico relacionado con la unidad de potencia.
Qué motivó la descalificación
El fallo señaló que el MGU-K, componente eléctrico de la unidad de potencia, se apagó inmediatamente después de que el monoplaza cruzara la línea de control al finalizar su vuelta más rápida de la Q2. Esa interrupción impidió cumplir con el despliegue de energía exigido por la normativa.
Racing Bulls informó la infracción por iniciativa propia y sostuvo que el problema no fue intencional ni aportó una ventaja de rendimiento. Los comisarios reconocieron esas circunstancias, pero explicaron que los precedentes establecen la descalificación cuando un auto incumple el reglamento técnico.
La oportunidad para Alpine
La sanción mejoró las posiciones de partida de los dos pilotos de la escudería francesa. Gasly largará dentro de los diez primeros y Colapinto quedará inmediatamente detrás de los puestos que otorgan puntos. Alpine llega con una desventaja de 29 unidades respecto de Racing Bulls en la disputa por el quinto lugar entre los constructores.
Antes de conocer la resolución, el argentino había reconocido dificultades durante la clasificación. “Me costó especialmente la última parte de la vuelta. Hay que trabajar para mañana de cara a la carrera”, expresó ante ESPN después de quedar eliminado en la segunda tanda.
El objetivo de Colapinto
“Vamos a intentar entrar en los puntos e ir para adelante. Es la idea”, agregó el piloto argentino. La modificación de la parrilla lo acerca a esa posibilidad: los diez primeros de la clasificación final suman unidades y Colapinto comenzará la competencia desde la undécima colocación.
El director general de Alpine, Steve Nielsen, destacó la extensión de la recta principal como una oportunidad para avanzar en la salida. Señaló que Colapinto sigue en la pelea y que podrá presionar a los autos que tenga por delante durante el recorrido hacia la primera curva.