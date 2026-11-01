La largada del Gran Premio de México tendrá una indicación específica para todos los pilotos. Los comisarios de la FIA comunicaron cómo evaluarán las salidas de pista en las primeras curvas del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde el recorrido desde la grilla hasta la primera frenada suele reunir a varios autos en la disputa por una posición.
La FIA aclaró cómo controlará la largada del Gran Premio de México
Los pilotos deberán ceder la posición si los comisarios consideran que se beneficiaron al salir de la pista. La indicación también se aplicará en las reanudaciones, en una carrera en la que varios anticipan dificultades para adelantar.
La aclaración alcanza a las secuencias de las curvas 1 a 3 y de la 4 a la 6, tanto en la primera vuelta de la carrera como en la primera después de cada reanudación. En esos sectores, todos los autos serán considerados simultáneamente en situación de ataque y defensa.
El punto central es que un piloto podrá ser considerado beneficiado aunque no haya adelantado a nadie. Salirse de la pista y conservar el puesto frente a un rival que viene cerca también puede interpretarse como una ventaja duradera.
Para evitar esa consideración, si la salida ocurre entre las curvas 1 y 3, deberá ceder la posición a más tardar al llegar a la curva 4. Si sucede entre la 4 y la 6, tendrá hasta la curva 12. Los comisarios determinarán en cada caso si los autos que venían detrás estaban lo suficientemente cerca como para aplicar ese criterio.
Se trata de una precisión sobre las directrices existentes, sin una sanción automática para cualquier salida de pista.
El antecedente de 2025
La comunicación llega después de las discusiones que dejó la carrera del año pasado. En aquella oportunidad, George Russell cuestionó que varios pilotos hubieran recortado las primeras curvas y mantenido sus posiciones sin recibir una penalización.
El británico consideró que quienes se habían equivocado al frenar pudieron continuar por fuera del trazado sin perder el lugar frente a los que habían completado la secuencia dentro de la pista. Ese es uno de los escenarios que contempla expresamente la aclaración para este domingo.
Leclerc y la dificultad para avanzar
Las declaraciones posteriores a la clasificación, aunque no fueron respuestas directas a la comunicación de la FIA, explican cuánto puede pesar la largada.
Charles Leclerc partirá tercero después de haber liderado las dos prácticas del viernes. Confía en el ritmo de Ferrari, pero advirtió: “Dudo que haya adelantamientos”.
El monegasco explicó que durante la segunda práctica intentó superar a otros autos y le resultó difícil, incluso con el modo de adelantamiento. Por eso considera que el orden después de la curva 3 puede condicionar el resto de la carrera. Consultado sobre la posibilidad de aprovechar el rebufo de Hamilton, dejó abierta esa oportunidad.
Russell, que saldrá segundo, también anticipó pocas diferencias de ritmo entre los equipos de adelante. Señaló que el sobrecalentamiento y las dificultades para superar harán especialmente importante la primera curva.
Hamilton, dueño de la pole, contó que revisará largadas de años anteriores. Su preparación estará centrada en la reacción inicial, la ubicación del auto y el punto de frenado para defender su posición.
Las dudas de Red Bull
En Red Bull, la preocupación también pasa por la respuesta del auto cuando se apaguen los semáforos. Max Verstappen partirá quinto por la penalización de un puesto que recibió tras el incidente con Liam Lawson en la segunda práctica.
Aunque la segunda fila suele ofrecer la posibilidad de aprovechar el rebufo, el neerlandés evitó dar por hecho que su nueva ubicación será una desventaja. Entre risas, planteó que quizá después de la carrera considere que el quinto lugar no estuvo tan mal.
Más concretas son sus dudas sobre la largada. Cuando le preguntaron si tenía más confianza que en las últimas semanas, respondió: “No, no realmente, si soy realmente honesto”.
Las pruebas del fin de semana tampoco lo dejaron conforme. Por radio, llegó a bromear con hacer una salida al estilo de las antiguas carreras de Le Mans: correr hacia el auto, subirse y arrancar. Cuando le recordaron el comentario, insistió entre risas en que podría ser igual de rápido.
Más allá de la broma, explicó que hay procedimientos que pueden revisar junto al equipo, pero que tiene poco margen para modificar la largada desde el volante. Según indicó Laurent Mekies, la solución completa requiere cambios de hardware, incluido el embrague, que recién podrán introducirse en 2027. Mientras tanto, Red Bull busca mejorar con los elementos disponibles.
Isack Hadjar también llega con incertidumbre. Explicó que la escasa actividad de la primera práctica les impidió ensayar largadas, aunque después consiguieron algunos intentos con sensaciones aceptables. Espera una mejora respecto de las últimas carreras, pero reconoce que deberán comprobarla en la salida.
El Gran Premio de México comenzará este domingo a las 17, hora argentina, y se disputará sobre 71 vueltas. Franco Colapinto partirá 11°, mientras Kimi Antonelli saldrá cuarto ante la posibilidad de consagrarse campeón del mundo.