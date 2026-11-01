F1

Antonelli hizo historia en México: campeón a los 20 años en una carrera que tuvo de todo

Verstappen ganó por delante de Hamilton, pero el tercer puesto del italiano lo convirtió en el campeón más joven de la Fórmula 1. Colapinto terminó octavo y volvió a sumar en una prueba marcada por incidentes, sanciones y una bandera roja.