Fórmula 1

Colapinto volvió a disfrutar la pelea en el GP de México: “Maximicé lo que podíamos”

El argentino terminó octavo en pista después de dos buenas largadas y una carrera en la que aprovechó sus oportunidades. Destacó la ejecución, explicó las dificultades de tracción del Alpine y miró hacia Brasil: “Fue un buen primer paso”