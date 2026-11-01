Franco Colapinto volvió a encontrarse en México con una sensación que extrañaba: disfrutar de la pelea. Después de varias carreras difíciles, el argentino terminó octavo en pista, se mantuvo en la disputa por los puntos y valoró una actuación en la que pudo aprovechar las posibilidades del Alpine.
Colapinto volvió a disfrutar la pelea en el GP de México: “Maximicé lo que podíamos”
El argentino terminó octavo en pista después de dos buenas largadas y una carrera en la que aprovechó sus oportunidades. Destacó la ejecución, explicó las dificultades de tracción del Alpine y miró hacia Brasil: “Fue un buen primer paso”
“Estoy contento, se disfrutó”. El resultado tenía importancia, pero también la manera de conseguirlo: una primera vuelta en la que avanzó cuatro posiciones, otra buena largada después de la bandera roja y una carrera que exigió administrar neumáticos y responder a cada cambio de escenario.
Su clasificación quedó sujeta a una investigación por una posible infracción durante un período de banderas amarillas. En lo deportivo, el domingo le permitió recuperar protagonismo y cerrar una actuación que él mismo consideró un paso adelante.
Una largada para meterse en la pelea
Colapinto partió undécimo con neumáticos medios nuevos. Pierre Gasly, en cambio, eligió blandos nuevos: dos alternativas que abrían distintas posibilidades estratégicas para los Alpine.
Franco aprovechó los primeros metros y completó la vuelta inicial séptimo. Su compañero perdió potencia camino a la primera curva y retrocedió.
“Fue muy buena la largada. Pasé a Norris, a Pierre y algún otro más”, contó el argentino.
Después tuvo que ceder posiciones frente a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, pero se mantuvo dentro de una carrera cuyo objetivo era disputar puntos con los Racing Bulls y los Audi.
El Alpine le permitía defenderse en algunos sectores, aunque seguía mostrando una limitación que Franco identificó con claridad.
“Falta mucho grip atrás comparado con los Racing Bulls, ya que ellos traccionan mejor y nosotros patinamos en todos los sectores. Después, en las rectas nos defendemos”, explicó.
La estrategia y el trabajo entre los Alpine
La carrera de Colapinto estaba planteada inicialmente a una parada. Después de pasar de los medios a los blandos nuevos, superó a Nico Hülkenberg en la vuelta 34.
En la 38 hubo otro movimiento importante: Gasly le cedió la posición porque Franco tenía mejores neumáticos. El intercambio permitió que el argentino continuara su carrera sin perder tiempo detrás del otro Alpine.
Más adelante, el accidente de Valtteri Bottas cambió el escenario. Primero apareció el Safety Car y después la bandera roja, que permitió a los pilotos cambiar neumáticos durante la interrupción.
Dirección de Carrera tomó el orden de la vuelta anterior para organizar la reanudación. Colapinto quedó noveno y Gasly décimo. Ambos colocaron blandos usados para afrontar el tramo final.
Había que volver a largar, con el pelotón reunido y otra oportunidad para ganar o perder lo construido.
Otra buena salida y un final cerca de Piastri
Franco respondió nuevamente en el arranque desde la grilla. Llegó a superar a Piastri, aunque el australiano recuperó la posición con su McLaren.
El argentino continuó en la pelea y el contacto posterior entre Piastri y Arvid Lindblad volvió a modificar la carrera. El Racing Bulls terminó contra las barreras y abandonó, mientras el McLaren pudo seguir con daños. El incidente provocó una nueva salida del Safety Car.
Colapinto sostuvo su lugar después del último relanzamiento y cruzó la meta octavo, a 729 milésimas de Piastri y por delante de Liam Lawson. Gasly terminó décimo.
“Hubo muchos momentos para cometer errores o que podían costar e hice todo perfecto. Estoy contento con la performance y volvimos adonde teníamos que estar”, evaluó Franco.
Era su lectura de una carrera en la que había logrado aprovechar las oportunidades y mantenerse en la disputa hasta el final.
México, Brasil y las ganas de seguir
El resultado llegó en un circuito con un significado especial para el argentino.
“Son los primeros puntos en México, que también es la carrera de casa para mí junto con Brasil. Amo México y me encanta correr acá”, expresó.
Después de una seguidilla de contratiempos, el domingo ofreció una respuesta antes de viajar a Interlagos, donde volverá a contar con una fuerte presencia de hinchas argentinos.
“Fue un buen primer paso. Ahora, Brasil”, señaló.
También hubo espacio para reconocer a Kimi Antonelli, que se consagró campeón mundial con el tercer puesto. Colapinto destacó especialmente la continuidad del italiano durante la temporada y su capacidad para sostener el liderazgo con la presión del campeonato.
“Es increíble salir campeón a esa edad”, dijo. “La velocidad sabemos que la tiene, pero lo más importante es lo de la consistencia”.
Lo felicitó y cerró con una intención para el futuro: “Se lo merece. Intentaremos ganarle el año que viene”.
Franco Colapinto volverá a correr del 6 al 8 de noviembre en Interlagos, por el Gran Premio de São Paulo. La actividad comenzará el viernes con las prácticas libres a las 12.30 y a las 16. El sábado, el último entrenamiento será a las 11.30 y la clasificación a las 15. La carrera se disputará el domingo desde las 14, siempre en horario argentino. El fin de semana no tendrá Sprint.